Antti Yrjönen

Sotehenkilöstön tulevaisuus on tammikuussa valittavien valtuustojen käsissä: ”Poikkeuksellisen paljon valtaa”

Vasemmistoliitto avasi sotevaalikampanjansa.

Vasemmistoliitto avasi sotevaalikampanjansa vaatimalla sotealan työntekijöiden palkkauksen ja työolojen kuntoon laittamista. Lisäksi se vaatii inhimillisen hoivan laiminlyönnin ja tarpeettomien julkisten palvelujen ulkoistamisen lopettamista.

Vasemmistoliitto avasi vaalikampanjansa lauantai-iltana pidetyssä etätilaisuudessa. Tilaisuudessa puhuivat puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

Vasemmistoliiton tunnus ensimmäisissä sote- eli aluevaaleissa on “Hyvinvointi vaatii tekoja”.

”Meillä ei ole varaa enää yhteenkään hoivakotikatastrofiin”.

Terveyserot yhä kasvussa



– Me vasemmistossa tiedämme, millaisia tekoja tarvitaan, jotta hyvinvointi ja terveys olisivat jokaisen oikeuksia, eivätkä harvojen etuoikeuksia. Suomessa on meneillään huolestuttava kehitys ihmisten terveyserojen kasvussa ja sotealan työvoimakriisi, joka vaikuttaa jo nyt saamaamme hoitoon, Andersson sanoi.

– Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon kriisi voidaan ratkaista, täytyy sekä varmistaa hyvä hoito ja hoiva jokaiselle että parantaa reilusti ammattilaisten työoloja.

Hän muistutti siitä, että moni sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilainen ei voi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi ja varsinkin hoitajien kokema eettinen stressi ja uupumus ajaa ammattilaisia vaihtamaan alaa.

Paljon valtaa

Sarkkinen painotti nyt käytävien vaalien merkitystä.

– Henkilöstöpolitiikan onnistumisessa avainasemassa ovat tulevat hyvinvointialueen päättäjät, joilla on poikkeuksellisen paljon valtaa. He tulevat päättämään siitä, mikä palvelujen rakenne on ja kuka palvelut tuottaa ja missä olosuhteissa. Nämä ovat tärkeitä ja kauaskantoisia päätöksiä, eikä niitä voi jättää virkamiesten tehtäväksi, vaan ne pitää päättää demokraattisesti, Sarkkinen sanoi.

Työntekijöiden aseman lisäksi vasemmistoliitto haluaa varmistaa, että palvelut ovat tasa-arvoisia ja saavutettavissa kaikille ja kaikkialla Suomessa. Puolue on myös huolissaan julkisten palvelujen ulkoistamisesta, joka on osunut erityisesti ikäihmisten, vanhusten ja vammaisten palveluihin.

– Meillä ei ole varaa enää yhteenkään hoivakotikatastrofiin tai inhimillisen hoidon laiminlyöntiin minkään palvelun piirissä. Meidän pitää voida olla varmoja siitä, että Suomessa jokainen ihminen iästään, varallisuudestaan tai mistään muusta ominaisuudestaan riippumatta saa parasta mahdollista hoitoa, Andersson alleviivasi.

Yli 10 prosenttia kaikista ehdokkaista



Vasemmistoliitolla on tammikuun aluevaaleissa lähes 1200 ehdokasta. Täydet ehdokaslistat jätettiin Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla.

Andersson kertoi olevansa tyytyväinen onnistuneeseen ehdokasasetteluun.

– Yli 10 prosenttia kaikista maan ehdokkaista on hyvä tulos. Ehdokkaissamme on monipuolisella taustalla varustettuja ihmisiä ja joukossa on myös paljon soten arjen tuntevia ammattilaisia, hän sanoi.