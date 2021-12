Pekka Helminen

Kun puhutaan laadukkaasta ruoasta, tarkoitetaan usein sitä, että ruoka sisältää hyviä ravintoaineita, käytetyt tuotteet ovat puhtaita ja virheettömiä ja ruoka on herkullista. Ilmastoystävällistä ja kestävästi tuotettua ruokaa voidaan myös pitää laadukkaana, ja se on ilahduttavasti tullut yhä tärkeämmäksi kuluttajille. Gourmet-ruoka yhdistetään usein ylellisyyteen, hienostuneisuuteen ja luksukseen.

Se, mikä ei lakkaa hämmästyttämästä, on se, että tuotantoeläinten hyvinvointia ei juuri koskaan lasketa osatekijäksi korkealaatuisessa ruoassa. Hyvä esimerkki tästä on EU:n suojaama ja luultavasti maailman kuuluisin parmesaanijuusto, jota ylistetään sen korkean laadun ja hyvän maun vuoksi. Italialainen eläinoikeusjärjestö Essere Animali on viime vuosina paljastanut järkyttäviä julmuuksia ja laiminlyöntejä tiloilla, joilta parmesaani- ja Grana Padano -juustojen maito on peräisin. Korkean laadun yhdistäminen näihin juustoihin on käsittämätöntä.

Yksi maamme julkkiskokeista esiintyy broilerinlihamainoksessa, jossa hän muun muassa kehuu kotimaisen broilerinlihan puhtautta siitä huolimatta, että joka viidennestä otetusta näytteestä on löydetty antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita (2018). Ainakin kahdeksaa lintuinfluenssatyyppiä, jotka kaikki voivat tappaa ihmisiä ja jotka voivat olla vaarallisempia kuin Covid-19, on viime aikoina tavattu broilerihalleissa ympäri maailmaa. Broilerinkasvatus on yksi julmimmista eläintuotannon muodoista, minkä korkeasti koulutettu kokki varmasti tietää. On erittäin vaikea ymmärtää, että joku, varsinkin ammatti-ihminen, voi suositella broileria, joka on niin kaukana laadukkaasta ruoasta kuin vain voi olla.

Luksusravintoloiden ruokalistat paljastavat, että suurin osa tarjottavista ruokalajeista sisältää eläintuotteita. Mutta ylellisintäkään gourmet-ruokaa ei voida sanoa laadukkaaksi niin kauan kuin tuotteet ovat peräisin eläimistä. Kaikki eläintuotteet sisältävät enemmän tai vähemmän kärsimystä. Eläintehtaissa eläimet kokevat fyysistä ja henkistä kärsimystä jo elinaikanaan, ja kaikki eläimet kokevat sitä tullessaan tapetuiksi. Jotkut gourmet-herkut, kuten hanhenmaksa ja ravut, tuotetaan erityisen julmalla tavalla, kun eläimiä pakkosyötetään ja keitetään elävältä.

Joulu on ovella, ja tuhannet suomalaiset siat joutuvat antamaan henkensä joka päivä, jotta ihmiset voivat syödä kinkkua. Siantuottajat ylpeilevät usein kotimaisen sianlihan korkealla laadulla ja muistuttavat, että suomalaisille sioille annetaan vähemmän antibiootteja kuin monissa muissa maissa. Ennen teurastusta siat tukehdutetaan hiilidioksidilla, mikä aiheuttaa eläimille suurta kipua ja kärsimystä. Eläinrääkkäyksen avulla tuotetun lihan yhdistäminen korkeaan laatuun on täysin absurdia.

Laadukas ruoka ja kipu, kärsimys ja kuolema eivät kerta kaikkiaan sovi yhteen.

Johanna Wasström

Sipoo