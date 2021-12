All Over Press/Alamy/Lars Johansson

Ruotsissa vuokralaisella on asumisturva tarjolla

Ruotsin suurin kansalaisjärjestö Vuokralaisyhdistys tarjoaa maan vuokralaisille Asu turvallisesti -vakuutusta. Yhdistys on tehnyt vakuutussopimuksen kansainvälisen BNP Paribas Cardifin kanssa.

Vakuutus on hyvin suosittu asukkaiden ja vuokranantajien keskuudessa, Patrik Engholm Ruotsin vuokralaisyhdistyksestä sanoo.

Yhdistyksen jäsenille vakuutus maksaa kymmenen euroa kuukaudessa, tosin kolme ensimmäistä kuukautta ovat maksuttomia.

– Covid-19-virus kiirehti vakuutusneuvotteluja, kun huomasimme, miten paljon korona vaikeuttaa ihmisten arkielämää. Aloimme yhteistyössä BNP Paribas Cardifin kanssa kehittää vakuutusta, joka kattaisi vuokralaisten vuokrakulut kriittisen sairauden tai työttömyyden varalta ja joka ei olisi liian kallis maksettavaksi, Patrik Engholm kertoo.

Vakuutus koskee kaikkia vakituisessa osoitteessa asuvia eli Ruotsissa rekisteröityjä 18–64-vuotiaita, joilla on vuokra-asunto ja jotka ovat Vuokralaiset ry:n jäseniä. Ehtona on lisäksi se, että henkilölle ei ole myönnetty sairauspäivärahaa tai toimintakorvausta. Vakuutus koskee samaan osoitteeseen rekisteröityä puolisoa, mikäli yllä luetellut vaatimukset täyttyvät myös hänen kohdallaan.

– Vakuutusyhtiö saa vuokralaisten henkilötiedot Vuokralaiset ry:n kautta, ja vuokralainen saa puolestaan todistuksen vakuutuksesta yhdistykseltä. Kuukausimaksun hoitaa vuokralainen suoraan vakuutusyhtiölle vakuutusnumeronsa perusteella, Patrik Engholm kertoo.

ILMOITUS

Pelastus hädässä

Toimiiko vakuutus käytännössä?

– Toimii kyllä. Olin itse hyvin kriittinen, kun kuulin vakuutuksesta, mutta sain todellisessa tilanteessa todeta, että tämä toimii eikä se ole mikään huijaus, vuokralla asuva rakennustyöntekijä Torsten Svensson sanoo.

Covid-19:n iskettyä ja rokotuksia odottaessa joutui moni työntekijä lomautetuksi.

– Meidän työmaamme suljettiin kahdeksan kuukauden ajaksi, ja kun vaimokin joutui lomautuksen kohteeksi eikä meille ollut kertynyt mitään kovin suurta puskurikassaa, niin kolmen lapsen kanssa jouduimme tiukille. Kaksi ensimmäistä kuukautta selvisimme omin avuin, mutta sitten tuli seinä ja tilin saldot vastaan. Otin yhteyttä vuokralaisyhdistykseen täällä Eskilstunassa ja kerroin tilanteen. Heti seuraavana päivänä sieltä soitettiin ja pyydettiin lähettämään vuokranmaksukuitit sähköpostilla vakuutusyhtiöön. Näin teimme, ja he hoitivat vuokranmaksun ajallaan, Torsten kertoo.

Svenssonin perhe sai viiden kuukauden ajan apua vuokranmaksuun.

Vuokranantajat iloitsevat

Ruotsissa kunnat ovat suurimmat vuokranantajat. Toki yksityisiäkin on, mutta ei suuressa määrin. Ann Karin Andersson vastaa Eskilstunan kunnan vuokra-asunnoista, ja hän pitää Vuokralaisyhdistyksen Asu turvassa -vakuutusta todella hyvänä ratkaisuna.

– Minusta kyseessä on hyvin pitkälle myös psykologinen asia. Moni pitää ikävänä pyytää apua vuokran maksamiseen. Onhan meillä kunnassa tällainen vuokratakuujärjestelmä, mutta se koskee etupäässä sellaisia henkilöitä ja perheitä, joiden on vaikea saada asuntoa vuokrattavaksi esimerkiksi maksuhäiriöiden vuoksi. Lisäksi kuntien maksamat vuokrat pitää maksaa takaisin, Ann Karin Andersson kertoo.

Hän lisää, että myös uusille maahanmuuttajille kerrotaan niin Vuokralaisyhdistyksestä ja vuokravakuutuksesta.

– Vuokralaisyhdistys on tehnyt esitteen asiasta monella eri kielellä, ja heillä on myös työntekijöitä jotka puhuvat muun muassa arabian kieltä, Ann Karin Andersson sanoo.

”Selvitämme asiaa”

Suomen valtakunnallisella Vuokralaisyhdistyksellä ei ole Ruotsin tapaista vuokraturvavakuutusta tarjottavana vuokralaisille.

– Asia on mielenkiintoinen, ja me selvitämme tätä asiaa, sanoo Vuokralaisyhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Viita, jolle naapurimaan Asu turvallisesti -vakuutus ei ollut aiemmin tuttu.

Tilastoa niistä vuokralaisista, jotka eivät selviä vuokranmaksusta työttömyyden tai sairauden perusteella, ei ole yhdistyksen käytössä, ja Viita arvelee, ettei muuallakaan ole tilastoa häädöistä maksukyvyttömyyden syyn perusteella.

Hän lisää, että vain osa häädöistä johtuu vuokralaisen yllättävistä talousongelmista. On riitoja, toisten asukkaiden häirintää, musiikin kuuntelua liian kovalla voimakkuudella.

– On myös vuokralla asuvia, joille on taloudellisesti mahdollista maksaa, mutta he eivät jostain syystä halua maksaa, Anne Viita tietää.

Hän muistuttaa, että aivan kuin Ruotsissa myös meillä yhteiskunta auttaa vuokralaisia.

– Meillä Ruotsin Asu turvallisesti -vakuutusta korvaa ainakin osittain asumistuki ja toimeentulotukikin, jos ihmiseltä loppuu tulot. Eli sosiaaliturvaverkosto onnistuu pääosin saamaan kiinni yksilöt, joilla näitä ongelmia on.

Viita jatkaa, että varmasti on myös niitä yksilöitä, jotka tippuvat järjestelmän ulkopuolelle.