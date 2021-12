Jarmo Lintunen

Metalliliitto, Rakennusliitto ja Palvelualojen ammattiliitto vaativat hallitusta ja eduskuntaa ryhtymään kiireisesti toimiin, jolla suomalainen ulkomaista työvoimaa koskeva lainsäädäntö saatetaan muiden EU-maiden tasolle, kertoi KU 14.12.2001.

Niiden teettämä tutkimus työsuhteen ehtojen sääntely- ja valvontakeinoista eräissä EU-maissa paljasti Suomen jääneen pahasti jälkeen lähetettyjen työntekijöiden ja vuokratyövoiman työehtojen valvonnassa.

Tutkija Jari Hellstenin mukaan Suomen nykyinen kontrollijärjestelmä on ratkaisevasti tyhjän päällä, koska se lähtee siitä. että tänne lähetetyt työntekijät nostavat itse kanteen oikeudessa.

Liittojen vaatimusten kärjessä onkin, että järjestöille on annettava kannevalta. Työsuojeluhallinnon resursseja ja valtuuksia on lisättävä sekä rikkomuksista on määrättävä tuntuvat rangaistukset.