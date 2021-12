Lehtikuva/Jussi Nukari

Ammattiliitto Pro jätti lakkovaroituksen UPM:lle.

Ammattiliitto Pron hallitus antoi tänään perjantaina lakkovaroituksen metsäteollisuusyhtiö UPM:lle.

Pron hallitus piti perjantaina ylimääräisen kokouksen, jossa se käsitteli toimihenkilöiden sopimustilannetta UPM:llä. Pron neuvottelema toimihenkilöiden työehtosopimus päättyy 31. joulukuuta. Pron tiedotteen mukaan UPM on vastannut kaikkiin uuden sopimuksen neuvottelukutsuihin yksiselitteisen kielteisesti.

Pro ilmoitti tänään kolmen viikon mittaisesta lakosta paperiteollisuuden työehtosopimuksen piirissä työskenteleville UPM:llä.

”Emme voi jättää toimihenkilöitä tyhjän päälle”.

Ilman työehtoja



UPM:n toimihenkilöt ovat tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen ilman osapuolten kesken sovittuja työehtoja, palkkaperusteita ja palkankorotuksia.

- UPM on ilmoittanut ottavansa käyttöön omat yksipuolisesti määrittelemänsä työehdot. Tämä on ilmoitettu jo helmikuussa, mutta useimmille toimihenkilöille on vieläkin epäselvää, mitä palkkaa he tulevat ensi vuonna saamaan, sanoo Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

– Suuri osa työhön liittyvistä tessin korvauksista on auki, palkkaperusteita ei ole kerrottu eikä palkankorotuksia luvattu. Todennäköistä on, että monien toimihenkilöiden kokonaisansiot laskevat. Kuinka paljon, se on vielä arvoitus.

Heti vuoden alusta lakkoon



Pro toteaa, UPM:n johdon ilmoittaneen, ettei se noudata päättyneen sopimuksen jälkivaikutuksella vanhoja työehtoja, vaan siirtyy itse määrittelemiin ehtoihin heti ensi vuoden alusta.

– Emme voi jättää toimihenkilöitä tyhjän päälle ja UPM:n johdon armeliaisuuden varaan. Lakko on äärimmäinen keino, mutta poikkeuksellinen ja ennen näkemätön on myös UPM:n johdon jääräpäisyys tuhota työelämän vakautta ja henkilöstönsä toimeentulon perusteita, Malinen sanoo.

Lakko alkaa 1. tammikuuta kello 6 ja päättyy 22. tammikuuta kello 6 ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta.