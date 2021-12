Lehtikuva/Jussi Nukari

Pääluottamushenkilöt arvioivat yhteistoimintaneuvottelujen seurausten vaarantavan yliopistojen toiminnan. Yhteistoimintaprosessin seurauksena tukipalveluista vähenee yhteensä 180 työntekijää.

Yt-neuvotteluiden tulokseen pettyneet henkilökuntaa edustaneet pääluotot Jorma Viikki, Sinikka Torkkola ja Arja Liikanen syyttävät yliopistotyönantajaa muun muassa lainvastaisuuksista uuden työn vastaanottamiseen asetetuissa ehdoissa. Myös irtisanottujen ja uudelleen sijoitettavien kohtelua arvostellaan.

– Ikävintä on, ettei neuvotteluissa päästy aitoon vuoropuheluun vaihtoehdoista yliopiston talouden tasapainottamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Epäselväksi on edelleen jäänyt, mitkä työtehtävät ovat poistuneet ja miten työnantaja suunnittelee jäljelle jäävän henkilöstön selviytyvän jäljelle jäävistä tehtävistä, luottamushenkilöt toteavat yhteisessä tiedotteessaan.

Erityisen huolissaan luottamushenkilöt ovat toimintavarmuudesta koulutuksen ja oppimisen tukipalveluissa, joiden henkilöstöstä vähennetään merkittävä osa. Koulutuksen ja oppimisen palveluiden henkilöstövähennykset vaikuttavat suoraan muun muassa opiskelijoille annettavaan henkilökohtaiseen opintoneuvontaan, kurssien ja muiden opintojen järjestelyihin sekä niistä tiedottamiseen. Näiden palveluiden tarvetta on luottamushenkilöiden mukaan huomattavasti lisännyt keskeneräisenä käyttöönotettu opintojen tietojärjestelmä Sisu, jonka ongelmat ovat kaatuneet niin opiskelijoiden, opettajien kuin tukipalveluhenkilökunnankin päälle.

Tukipalveluista mahdotonta selviytyä

Osalle irtisanotuista on tarjottu tehtävää uudessa opetuksen ja oppimisen keskuksessa (Teaching and Learning Center, TLC), jonka rakentaminen ja tehtävien määrittely alkaa vasta vuodenvaihteessa. Merkittävä osa irtisanotuiksi valituista on vastaanottanut niin sanotun eropaketin, mikä tarkoittaa, että heidän työntekonsa on jo käytännössä loppunut.

– Kun mukaan vielä ottaa huomattavan määrän vuodenvaihteessa päättyviä määräaikaisia työsuhteita, luottamushenkilöt arvioivat, että välttämättömistäkin tukitehtävistä on mahdoton selviytyä. Kevätlukukautta tulee leimaamaan kaaos ja epävarmuus, luottamushenkilöt toteavat.

Osa koulutuksen ja oppimisen palveluiden tekemästä hallinnollisesta työstä ja opiskelijoille antamasta opintoneuvonnasta siirtyy tiedotteen mukaan opettajille, mikä heikentää opetuksen määrää ja laatua.

– Henkilöstövähennyksissä ei ole otettu huomioon uusimpia selvityksiä, jotka osoittavat opiskelijoiden kasvavan tuen tarpeen. Tuen väheneminen heikentää opiskelijoiden hyvinvointia ja heijastuu siten myös opiskelijoiden valmistumiseen. Väistämättä toimilla on myös vaikutusta yliopiston maineeseen opiskelupaikkaa valitsevien nuorten keskuudessa.

Työnantajamaine kärsinyt

Tampereen yliopiston työantajamaine on luottamushenkilöiden mukaan kolhiutunut pahasti.

– Parhaita tekijöitä ei houkutella vähentämällä tukihenkilöstöä ja vaatimalla kaikkia opettelemaan erilaisia laadukkaaksi itsepalveluksi kutsuttavia toimintoja ohjelmistoineen. Kun yliopiston tulos ainakin toistaiseksi on vielä reilusti ylijäämäinen, pitäisi toimia päinvastaisesti ja investoida opetuksen ja tutkimuksen tukemiseen. Kun sijoitusvarallisuuden tuotot ovat tällä hetkellä korkeat, olisi yliopiston strategian näkökulmasta johdonmukaista tasapainottaa taloutta sijoitustuotoilla ja varmistaa opetuksen ja tutkimuksen tuloksellisuus.

Tampereen yliopiston kyky kilpailla opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksesta muiden yliopistojen kanssa on heikentynyt. Tähän kykyyn vaikuttavat muun muassa opiskelijoiden valmistuminen tavoiteajassa, julkaisut ja hankittu ulkoinen tutkimusrahoitus. Nykyisillä toimenpiteillä yliopisto vaikeuttaa omaa tulevaisuuttaan: ilman korjausliikkeitä tulokset eivät käänny tarvittavaan nousuun.

Eropaketti 81:lle

Yliopisto on yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena irtisanonut 213 nykyisistä tehtävistään. Osa irtisanotuista on vastaanottanut uuden tehtävän. Yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena Tampereen yliopistolta on kuitenkin vähentynyt 180 tukipalveluiden työntekijää.

Irtisanottaviksi ei lasketa heitä, joille on tarjottu rahallisia eropaketteja, eli työsuhteen päättämistä yhteisellä sopimuksella. Eropaketin on vastaanottanut tähän mennessä 81 henkilöä, 15 henkilöä on kieltäytynyt vastaanottamasta eropakettia, ja 10 henkilöä harkitsee, valitseeko tavallisen irtisanomisen vai eropaketin. Lisäksi 27 henkilöä on ottanut vastaan eropaketin, jonka kautta he pääsevät niin sanottuun eläkeputkeen. Lisäksi 80:lle irtisanotuista on tarjottu toista työnantajan päättämää tehtävää, ja näistä 8 on kieltäytynyt vastaanottamasta uutta tehtävää. Sen lisäksi neuvotteluiden aikana vapaaehtoisesti irtisanoutui eläkkeelle siirtyäkseen tai muusta syystä 39 henkilöä.