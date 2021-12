Lehtikuva/Jussi Nukari

Hätäisimpien ja kiivaimpien mielestä vasemmistoliiton pitäisi lähteä Sanna Marinin hallituksesta viime perjantain hävittäjäpäätöksen jälkeen. Kaikki hyvät asiat on tässä hallituksessa kuulemma joka tapauksessa jo saavutettu.

Hävittäjähankinta oli tiedossa jo hallitukseen mentäessä. Silti sen hyväksyi 97 prosenttia jäsenäänestykseen osallistuneista.

Mutta ei hävittäjistä tässä sen enempää, niitä on käsitelty jo aiemmin tässä ja edellisissä lehdissä.

Hallituksesta lähteminen protestina asiassa, jota kaikki muut puolueet kannattavat, jättäisi sivustan auki ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaamiselle jo parin kuukauden päästä, kun hallitus päättää uusista työllisyystoimista. Eikä vasemmistoliitolla olisi keväällä sanan sijaa siihen, mistä vuonna 2023 leikataan 370 miljoonaa euroa, kuten viime huhtikuussa päätettiin.

Tunnetun sanonnan mukaan oppositiossa on helppo olla puhdas ja aatteellinen. Hallituksessa oleminen on kaikille puolueille ahdasta ja puutteellista.

Kannattaa katsoa isoa kuvaa. Marinin hallitus on vasemmistolaisin mahdollinen entistä oikeistolaisemmassa Suomessa. Voi olla, että tällaista tilaisuutta edistää tärkeinä pitämiään asioita ei tule vuosiin.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA julkaisi viime viikonloppuna kiinnostavan asennetutkimuksen suomalaisten poliittisista kannoista. Tulosten mukaan 44 prosenttia pitää itseään oikeistolaisina ja 34 prosenttia vasemmistolaisina. Keskelle poliittisella kartallaan itsensä asemoivia on 22 prosenttia.

Luvut sinällään eivät ole mikään yllätys. SDP:n ja vasemmistoliiton yhteiskannatus on viime gallupeissa ollut vajaat 30 prosenttia, selvimmin oikeistolaisten kokoomuksen ja perussuomalaisten noin 40 prosenttia.

Suurin muutos on tapahtunut oikeiston sisällä. Oikeistolaiset ovat edelliseen vuonna 2014 tehtyyn kyselyyn verrattuna vahvemmin oikeistolaisia. Lisäksi perussuomalaiset ovat siirtyneet keskeltä oikealle.

Vihreät puolestaan pitävät itseään vasemmistolaisina, vaikka puolue ei määrittele itseään perinteisellä jakolinjalla.

Suomalaisten oikeistolaistumisesta kertoo myös vielä tarkastamaton väitöskirja työväenluokan äänestämisestä 2000-luvun vaaleissa. Kun perinteisissä työntekijäammateissa työskentelevät ennen olivat lähes itsestään selvästi vasemmistolaisia, on nykyduunari hyvin konservatiivinen.

EVAn kysely tekee ymmärrettävämmäksi sen, miksi keskustan osa Marinin hallituksessa on niin tukala. Entinen suurpuolue on nyt vain keskisuuri puolue hallituksessa, jossa sillä on vastassaan kolme sielultaan vasemmistolaista puoluetta ja osittain puolellaan vain hyvin arvoliberaali RKP.

Antti Rinteen–Sanna Marinin hallitus syntyi siitä sattuman oikusta, että keskusta päätti kaikkien yllätykseksi lähteä hallitukseen suurtappiostaan huolimatta.

Syntyi ihme, vasemmistovetoinen hallitus oikeistolaisessa maassa. Se purki heti joukon edellisen porvarihallituksen vihattuja päätöksiä ja siirsi Suomen suuntaa talouskurista uudistusten tielle.

Kovin on poliittinen muisti lyhyt, jos ei tätä osaa arvostaa.

Politiikan toimittaja