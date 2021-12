Lehtikuva/Tommi Anttonen

Onnistunut ehdokasasettelu. Näin puoluesihteeri arvioi sotevaalien ehdokasasettelua.

Vasemmistoliitolla on 1 185 ehdokasta tammikuun aluevaaleissa.

– Todella hyvä määrä! Onnistunut ehdokasasettelu!, puoluesihteeri Mikko Koikkalainen hehkuttaa twitterissä.

Ehdokaslista piti jättää eilen tiistaina keskusvaalilautakunnille.

”Paljon sote-asioissa pätevöityneitä ehdokkaita.”

Vasemmistoliiton ehdokkaista on puolet naisia ja puolet miehiä. Seitsemän hyvinvointi- eli sotealueen ehdokaslistat ovat täysiä. Näin on muun muassa Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Satakunta ja Varsinais-Suomessa.

– Joukossa vaikuttaa olevan paljon sote-asioissa pätevöityneitä ehdokkaita, Koikkalainen kertoo.

Ehdolla on myös muiden muassa puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson.

SDP ja kokoomus lähes tasoissa

Muista puolueista SDP kertoo asettaneensa vaaleihin 1 633 ehdokasta.

– Tämä on isoin ehdokasmäärä kaikista puolueista, puolueen tiedotteessa sanotaan.

SDP:n listat ovat täynnä 15 alueella 22 alueesta. Ehdokkaista 53 prosenttia on naisia on ja suurin ikäryhmä on 40–49-vuotiaat.

Kokoomuksella on ehdokkaita lähes yhtä paljon, kaikkiaan 1 629 ehdokasta. Kokoomus lähtee tammikuun aluevaaleihin täysillä ehdokaslistoilla kaikilla 21 hyvinvointialueella. Osassa niistä sillä on tekninen vaaliliitto.

Kokoomuksen ehdokkaista naisia on noin 45 prosenttia.

Persut kolmantena

Perussuomalaisilla ehdokkaita on 1 552a. Miesten ja naisten välinen jakautuma on noin 60 – 40. Keskusta jäi perussuomalaisten taakse hieman alle 1 500 ehdokkaallaan.

Vihreillä on 1073 ehdokasta ja täydet ehdokaslistat viidellä hyvinvointialueella. Vihreiden ehdokkaista on naisia noin 59 prosenttia.

Kristillisdemokraateilla on noin 940 aluevaaliehdokasta. Liike Nyt asettaa ehdolle yhteensä 350 ehdokasta ja heitä on jokaisella 21 alueella

Hyvinvointialuevaalit käydään ensimmäistä kertaa. Vaalipäivä on 23. tammikuuta.