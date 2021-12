Lehtikuva/Jussi Nukari

Puoluehallitus myös tuomitsee feminismin nimissä levitettävän transvihan.

Vasemmistoliiton puoluehallitus vaatii, että hallitusohjelmaan kirjattu translain uudistaminen toteutetaan pikaisesti ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla. Translain uudistusta valmisteleva työryhmä antaa esityksensä näillä näkymin ensi vuoden toukokuun lopussa.

– Transihmiset ovat joutuneet odottamaan uudistusta jo aivan liian pitkään. Kun uudistus vihdoin tehdään, sen tulee kunnioittaa transihmisten itsemääräämisoikeutta ja huomioida myös translasten ja -nuorten oikeudet, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Minna Minkkinen painottaa.

Samalla kun translain uudistaminen on viivästynyt, on feminismin nimissä tapahtuvan transvihan levittäminen lisääntynyt myös Suomessa, puoluehallitus toteaa kannanotossaan. Sen mukaan feminismiä hyväksikäyttävät transvihamieliset toimijat ovat perustaneet yhdistyksiä ja saaneet myös mediassa kritiikitöntä näkyvyyttä ideologialleen. Transvihassa yritetään luoda perättömillä uhkakuvilla vastakkainasettelua, jossa transihmisten oikeudet olisivat naisten oikeuksien vastaisia, eikä esimerkiksi tunnusteta transnaisia naisiksi.

Isossa-Britanniassa paikalliset ihmisoikeusaktivistit ovat kertoneet, että muutama vuosi sitten transvihamieliset toimijat kaappasivat sikäläisiä feministisiä järjestöjä ja valtavirtaistivat feminismin nimissä levitettävän transvihan. Selvitysten mukaan esimerkiksi mediassa käytävä keskustelu transasioista on pääsääntöisesti vihamielistä. Lisäksi edistyksellisesti kaavailtu translain uudistus ensin viivästyi vuosia, ja lopulta olennaiset uudistukset kuten sukupuolen itsemäärittelyoikeus jäivät toteuttamatta.

– Me emme halua, että vastaavaa tapahtuu Suomessa. Ihmisoikeuksia kunnioittava translaki on välttämätön transihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi ja antaa vahvan viestin siitä, että transihmisten minkäänlainen syrjintä ei ole hyväksyttävää. Feminismiä on puolustettava transvihaajien kaappausyrityksiltä, sillä feminismi menettää oikeutuksensa tasa-arvoaatteena, mikäli sallitaan sen nimissä toimivat vihaideologiat. Aitoon tasa-arvoon ei kuulu viha eikä syrjintä, vasemmistoliiton puoluehallituksen jäsen Alia Dannenberg toteaa.

Vasemmistoliiton näkemys on, että feminismi edistää jokaisen oikeutta omaan sukupuoleensa ja sukupuolen itsemäärittelyä tulee kunnioittaa. Vasemmistoliitto irtisanoutuu kaikesta transvihasta, myös feminismin nimissä toteutettavasta ja tuomitsee sen jyrkästi.