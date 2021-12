Lehtikuva/Jussi Nukari

Täysi lista seitsemällä alueella.

Tammikuun aluevaalien ehdokasasettelu päättyi tänään. Vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen kertoi alkuillasta Twitterissä, että puolueella on lähes 1 200 ehdokasta, joista puolet naisia ja puolet miehiä.

Vasemmistoliitolla on lähes 1200 ehdokasta – todella hyvä määrä! Onnistunut ehdokasasettelu! Ehdokkaista puolet naisia ja puolet miehiä. 7 piirissä täydet listat. Joukossa vaikuttaa olevan paljon sote-asioissa pätevöityneitä ehdokkaita. #vasemmisto #sotevaalit2022 #aluevaalit — Mikko Koikkalainen (@M_Koikkalainen) December 14, 2021

Eniten ehdokkaita Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa on SDP:llä. Sillä on 1 633 ehdokasta ja täysi lista 15 alueella. Vasemmistoliitolla täyden listan alueita on seitsemän.

Kokoomuksella ehdokkaita on 1 629, perussuomalaisilla 1 546, keskustalla puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen ilmoituksen mukaan hieman alle 1 500, vihreillä 1 073 ja kristillisillä noin 940. Liike Nytillä ja RKP:llä ehdokkaita on yli 300.

Vasemmistoliitossa täydestä listasta ovat päivän aikana kertoneet Varsinais-Suomi, jossa ehdokkaita on 98. Lapin piirin täydellä listalla on 73 ehdokasta ja Pohjois-Pohjanmaan 98.

– Mukana on paljon päätöksenteon arjen tuntevia pitkän linjan kuntapolitiikkoja, mutta myös tuoreempia tekijöitä. Ehdokkainamme on myös sote-palveluiden arjen omakohtaisesti tuntevia hoitajia, lääkäreitä ja sosiaalialan ammattilaisia, mutta eivät pelastusalan kysymyksetkään meille vasemmistolaisille todellakaan outoja ole, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja Olli Kohonen kertoi.

– Vasemmistoliitto tulee olemaan taatusti vahva tekijä Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuustossa. Ajamme tasapuolisesti ja reilusti kaikkien maakuntamme ihmisten parasta riippumatta päättäjiemme kotikunnasta.

Kainuun Vasemmiston täydellä listalla ehdokkaita on 73, Keski-Suomen 86 ja Pirkanmaan 98.

Savo-Karjalan Vasemmistoliitto pääsi minimitavoitteeseensa, joka oli 70 ehdokasta, kun täyteen listaan olisi tarvittu 86.

Aluevaalit järjestetään 21 hyvinvointialueella. Ennakkoäänestys kotimaassa on 12. – 18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä 23.1.2022. Valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.