Lehtikuva/Martti Kainulainen

Metsä Groupin ja kuuden muun yhtiön kanssa syntyneet sopimukset liiton hallitus hyväksyi.

Paperiliiton hallitus antoi tiistaina lakkovaroituksen, joka koskee kaikkia UPM:n paperiteollisuuden työehtosopimusta noudattaneita tehtaita. Lakko alkaisi lauantaina 1.1.2022 kello 6.00 ja Lappeenrannan biojalostamolla tuntia myöhemmin. Lakko päättyisi 22.1.2022 kello 6.00, ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutulosta uutta työehtosopimuksesta.

Paperiliiton mukaan lakkovaroituksen syy on se, että liitto ja UPM eivät ole pystyneet neuvottelemaan yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta. Paperiliitto haluaa sopia UPM:lle yhden sopimuksen, mutta yhtiö lähtee neuvottelemaan ainoastaan, jos tehdään viisi eri liiketoimintakohtaista sopimusta ja täysin uudelta pohjalta.

Lisäksi UPM on ilmoittanut muuttavansa yksipuolisesti työntekijöiden työsuhteiden ehtoja 1.1.2022 alkaen.

UPM on myös ilmoittanut, että nykyisellä paperiteollisuuden työehtosopimuksella ei ole niin sanottua jälkivaikutusta eli työehdot määräytyvät 1.1.2022 alkaen lain ja yrityksen määrittelemin ehdoin. Tästä syystä Paperiliiton jäsenet eivät tule lakon aikana lainkaan töihin. Perinteisesti lakon ulkopuolelle jätettyihin töihin on mahdollista tulla, jos se on mahdollista nykyisillä työehdoilla.

Nykyinen paperiteollisuuden työehtosopimus on voimassa 31.12.2021 saakka.

Paperiliiton hallitus myös hyväksyi paperiteollisuuteen Metsä Groupin ja kuuden muun yrityksen uudet työehtosopimukset. Hyväksyttyjen sopimusten palkankorotuksissa noudatetaan alalle muodostunutta linjaa ja työehdoissa runkona on paperiteollisuuden päättymässä oleva työehtosopimus.