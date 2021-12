Lehtikuva/Markku Ulander

”Oikeistovallan aikana ei päästy muun Euroopan kasvuun mukaan, nyt olemme parhaiden joukossa.”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jussi Saramon mukaan oppositio kertoo parhaillaan käynnissä olevassa budjettikeskustelussa mielikuvituksellisia tarinoita siitä, kuinka huono maa Suomi on.

Hän kehotti tunnustamaan tosiasiat.

– Suomi on rakenteellisesti ja erityisesti viime vuosina ollut aivan maailman parhaita maita. Työllisyys on ennätystasolla, työttömyys laskussa, vaihtotase on noussut reilusti ylijäämäiseksi tämän hallituksen aikana, velkasuhde pienenee tuntuvasti, BKT on ylittänyt kriisiä edeltäneen tason, hän luetteli.

Saramon sanoi, että oikeistovallan aikana Suomi ei päässyt muun Euroopan kasvuun mukaan, mutta nyt olemme parhaiden joukossa.

– Sen ansiosta velkaa otetaan jopa kriisin aikana vähemmän kuin mitä valtiovarainministeri Orpo useina vuosina perussuomalaisten hallitusaikana.

Saramon mukaan riskejä on edelleen muun muassa omikronin takia. Siksi lievästi elvyttävä finanssipolitiikka on edelleen vastuullista, ettei Suomi romahda lamaan ja suurtyöttömyyteen.