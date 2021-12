Antti Yrjönen

Vasemmiston Lohikoski: ”TKI-rahoituksen kasvattamisen tähdättävä mahdollisimman suureen yhteiskunnalliseen hyötyyn”.

Vasemmistoliiton kansanedustajan Pia Lohikoski vaatii, että tutkimus-, kehitys ja innovaatiorahoituksen tasoa nostetaan. Hän kuitenkin edellyttää myös, että tätä rahaa ei saa valua hankkeisiin, joilla vältellään veroja tai jotka toteutettaisiin muutenkin.

Parlamentaarisen TKI-työryhmän loppuraportti julkaistiin tänään maanantaina. Lohikoski on TKI-työryhmän jäsen.

Laki säätämään rahoitusta?

Rahoitus on kanavoitava vaikuttaviin kohteisiin,

Työryhmä esittää loppuraportissaan T&K-rahoituslain säätämistä. Sillä määritettäisiin valtion T&K-menojen vuotuinen taso siten, että julkinen ja yksityinen TKI-rahoitus yhdessä käsittäisi neljä prosenttia BKT:stä vuoteen 2030 mennessä.

– Asiantuntijoiden mukaan TKI-rahoitus jää kroonisesti liian alhaiseksi, jos se jätetään markkinoiden hoidettavaksi, Lohikoski toteaa.

– Parlamentaarinen yksimielisyys valtion roolista TKI-rahoittajana on erittäin tärkeä, koska tutkimus, kehitys ja innovaatiot sekä osaaminen ja koulutus niiden taustalla ovat hyvinvoinnin ja talouskasvun perusta. T&K-rahoituslaki on valtion pitkäjänteisen osallistumisen varmistamiseen erinomainen väline.

Vaikuttavuus pitää todentaa

Työryhmän ehdotuksessa valtio on aktiivinen rahoittaja, joka pyrkii suuntaamaan varoja erityisesti yhteiskunnallisti hyödyllisiin tutkimus- ja kehityskohteisiin. Työryhmä ehdottaa T&K-rahoituslain säätämisen lisäksi laadittavaksi kehyskaudet ylittävä tarkempi suunnitelma rahoituksen muodoista ja kohteista.

Työryhmä painottaa, että rahoituksen vaikuttavuus pitää todentaa eivätkä tukimuodot saa jättää mahdollisuuksia verovälttelyyn tai kohdistua toimintaan, joka toteutuisi muutenkin.

– Rahoitus on kanavoitava vaikuttaviin kohteisiin. Tällä hetkellä on sanomattakin selvää, että taistelu ilmastonmuutosta vastaan sekä vihreän siirtymän toteuttaminen edellyttävät valtavia panostuksia, joita on järkevää tukea, kertoo Lohikoski.

Leikkaukset haitallisia

Työryhmän ehdotukset koskevat vasta vuosien 2024 – 30 rahoitustasoa, mutta raportissa otetaan kantaa myös vuoden 2023 julkiseen TKI-rahoituksen tasoon. Silloin julkisen rahoituksen tason odotetaan laskevan merkittävästi muun muassa veikkausvoittovarojen pienenemisen ja koronaelvytyksen päättymisen vuoksi.

Työryhmä painottaa, että TKI-rahoituksen kasvattamiselle asetettu neljän prosentin tavoite on mahdollista toteuttaa vain, jos lähtötilanne vuoden 2023 jälkeen ei ole liian alhainen.

– Tutkimukseen näillä näkymillä vuonna 2023 iskevät leikkaukset olisivat toteutuessaan hyvin haitallisia paitsi tutkimukselle itselleen niin välillisesti hyvinvoinnille ja talouskasvulle. Toivon, että hallitus pystyisi vielä löytämään ratkaisun tähän ongelmaan, Lohikoski toteaa.