Ilman keskusjohtoa toimivia terroria suunnittelevia ryhmiä on tunnistettu monissa maissa.

Ai se porukka? Ei uskoisi. Yleisesti tiedettiin.

Muun muassa näin ovat kankaanpääläiset kuvailleet eri tiedotusvälineille viime perjantaina vangittua viiden nuoren miehen ryhmää, jota epäillään terroristisen teon suunnittelusta.

Terrorismi määritellään toimintana, joka sisältää kansallisen lain tai kansainvälisen oikeuden vastaisia tekoja, väkivaltaa tai sillä uhkaamista ja levottomuuden tai pelon aiheuttamisen tavoittelua.

Olennaista on, että natsit ovat keskuudessamme ja heitä suvaitaan. He eivät ole sellaisia hassuja hahmoja kuin natsiunivormuun pukeutunut Pekka Siitoin 1970-luvulla. Nyt natsit marssivat itsenäisyyspäivinä Helsingin kaduilla poliisin suojeluksessa. Tai ovat pienellä paikkakunnalla julkinen salaisuus, josta ei pahemmin välitetä, koska pojat ovat poikia.

Suojelupoliisi on ottanut ilmiön vakavasti. Sen terrorismin tilannekatsauksissa on jo pitkään korostettu äärioikeiston muodostamaa uhkaa, mistä kaikissa poliittisissa piireissä ei ole pidetty.

Tuoreimmassa arviossaan Supo arvioi äärioikeistolaisen terrorismin uhkan voimistuneen Suomessa. Se on tunnistanut äärioikeistolaisia toimijoita, joilla on kyky ja motivaatio terrori-iskun toteuttamiseen. Myös viitteitä konkreettisesta valmistelusta on tullut ilmi.

– Suojelupoliisin tunnistamat äärioikeistolaiset terrorismin torjunnan kohdehenkilöt kytkeytyvät tyypillisesti äärioikeiston kansainväliseen verkkoympäristöön, päällikkö Antti Pelttari kertoi maaliskuussa.

Pelttari saattoi puhua juuri Kankaanpään natseista, sillä heidän yhteytensä kansainväliseen verkkoympäristöön on akselerationismiksi kutsuttu aatesuunta. Sen keskiössä on pyrkimys romahduttaa yhteiskunta terrori-iskuin, Suomen johtava terrorismintutkija Leena Malkki on analysoinut.

Vanhat kirjoitukset inspiroivat uutta väkivaltaa

Akselerationistien tavoite on käynnistää rotusota yhteiskunnan romahduksen kautta ja perustaa sen raunioille uusi kansallissosialistinen yhteiskunta.

Malkki kirjoitti Twitterissä, että aatehaaran keskeinen opinkappale on yhdysvaltalaisen uusnatsin James Masonin kirja Siege. Se hahmottelee johtajattomaan vastarintaan perustuvaa, rotusotaan ja vallankumoukseen tähtäävää terrori-iskujen strategiaa.

Vuonna 1952 syntynyt Mason on esiintynyt hieman Siitoimesta muistuttavissa pukimissa ja oli jo vähän unohdettu hahmo, kunnes amerikkalaiset uusnatsit löysivät hänen kirjoituksensa. Siege oli uutiskirje, josta on koottu 563-sivuinen kirja.

Amerikkalainen NBC-uutiskanava kertoi vuonna 2019, että Masonin 1980-luvun esseillä on ollut inspiroiva vaikutus lukuisiin uusnatsien tekemiin murhiin.

Hänen vanhat tekstinsä ovat saaneet uutta kaikupohjaa vuonna 2015 perustetussa valkoista ylivaltaa edustavassa Atomwaffen Division -nimisessä uusnatsiryhmässä.

– Sen jäsenet näkevät itsensä rotusotaan valmistautuvina sotilaina, sanoi yhdysvaltalaisen antinatsijärjestön tutkiva toimittaja Joanna Mendelson NBC:lle.

Verkosto ulottuu

moneen maahan

Kankaanpään terrorismitutkinta on vasta alussa, mutta sen taustalta voi löytyä sama kuvio: pieni ryhmä ilman keskusjohtoa suurin tavoittein.

Masonin teksteillä kerrotaan olevan vaikutusvaltaa myös ainakin Saksan ja Britannian pienissä uusnatsiryhmissä. Leena Malkin mukaan akselerationistisia uusnatsiverkostoja on toiminut 2010-luvulta lähtien. Yhdysvalloissa julkisuudessa on Atomwaffen Divisionin lisäksi ollut The Base. Britanniassa tunnetaan Sonnenkrieg Division, Baltiassa Feuerkrieg Division.

Myös muualla kuin Suomessa on viime vuosina paljastettu konkreettisia iskusuunnitelmia. Mistään ”vain” netti-ilmiöstä ei siis ole kysymys.

Tutkijat ovat pitäneet akselerationisteja marginaaliryhmänä marginaalisen äärioikeiston sisällä. On silti outoa, että vain kolme päivää Kankaanpään terrorismiepäilyn paljastumisesta poliisi turvaa natsikulkueen ja epäilee natsien vastustajia kokoontumisrikkomuksesta, koska Helsinki ilman natseja -mielenosoitus yritti blokata kulkueen.

Itsenäisyyspäivän 612-natsikulkueessa oli poliisin arvion mukaan noin 500 osanottajaa, sitä vastustavassa 1 500.