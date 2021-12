Psykotrilleri on kirjailijan itsensä luoma määritelmä teoksilleen. Se on todella osuva.

Ikkunapaikka 7A on jo kolmas Sebastian Fitzek -suomennos tänä vuonna. Epätavallinen on hänen kirjoitustahtinsakin. 19 psykotrilleriä vuodesta 2006 alkaen. Määritelmä on Fitzekin oma ja vastaa erinomaisen hyvin hänen tuotantoaan. Päähenkilöt ahtavat itsensä, tai tässä tapauksessa joutuvat, mahdottomaan tilanteeseen suljetussa tilassa.

Fitzekin kirjoissa on samanlaista jatkuvan toiminnan ja jännityksen lumoa kuin parhaissa toimintaelokuvissa, vaikkapa Die Hardissa.

Ikkunapaikka 7A:ssa uskomattomaan piinaan joutuu lentopelkoinen psykiatri Mats Krüger lennolla Buenos Airesista Berliiniin. Sille hän on pakottanut itsensä tyttärensä Nelen lähestyvän synnytyksen takia. Tavoite on korjata rikkoutuneita perhesiteitä.

Fitzek syöksyy suoraan toimintaan, jota riittää kirjan viimeisille sivuille. Sekopäinen vegaani kaappaa Nelen tehdäkseen hänestä esimerkin maidontuotannon epäeettisyydestä. Krügerille annetaan vaihtoehdot: aiheutat koneen syöksyn mereen ja tapat itsesi lisäksi yli 600 matkustajaa tai Nele ja vauva kuolevat.

Hermoa raastavaa jännitystä riittää sekä lentokoneen sisällä että Itä-Berliinissä sijaitsevassa hylätyssä suurnavetassa, jossa Nele kokee synnytyspolttojen tuskan ja kaappaajan suunnitelman aiheuttaman kauhun.

ILMOITUS

Ja mikä on kiristäjän suunnitelma? Se aukeaa vähä vähältä tässä yllätyksellisen jännityksen mestariteoksessa.

Lisäksi lukija saa jännittää sitä, miten Fitzek kirjoittaa itsensä ulos luomastaan asetelmasta. Siitä ei kannata huolestua. Potilaasta ja Matkustaja 23:sta tutuksi tulleella taidolla Fitzek rakentaa trilleritodellisuudessa riittävän uskottavan ratkaisun.

Lisää Fitzekiä on tulossa taas keväällä. Antaa tulla vaan. Vuoden uusista käännösdekkareista Fitzekin kirjat ovat ylivetoja erilaisuudessaan, kekseliäissä juonenkäänteissään ja tyylipuhtaassa jännityksessään.

Sebastian Fitzek: Ikkunapaikka 7A (Flugangst 7A). Suomentanut Heli Naski. 412 sivua, Bazar.