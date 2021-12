Jarno Mela

Piirainen ja Kyllönen: Kainuuseen hyvin lisärahoitusta liikenne- ja luontokohteisiin!

Kainuulaiset kansanedustajat Merja Kyllönen (vas.) ja Raimo Piirainen (sd.) ovat tyytyväisiä siihen, miten vuoden 2022 budjetin lisäykset kohtelevat Kainuuta.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta julkisti tänään perjantaina mietintönsä, joka sisältää noin 40 miljoonan euron jakovaran. Kyllönen ja Piirainen He molemmat ovat eduskunnan valtiovarainvaliokunnan ja sen liikennejaoston ja maatalousjaoston jäseniä.

Toimiva malli

Liikennehankkeissa painotetaan turvallisuutta.

Kansanedustajat painottavat yhteisessä tiedotteessaan sitä, että nyt rahoituksen saaneilla hankkeilla saadaan eteenpäin pieniä ja keskisuuria kohteita, jotka eivät ota edetäkseen ilman, että niihin korvamerkitään eduskunnan päätöksellä rahoitus.

– Erityisen toimivaksi malli on osoittautunut pienten liikennehankkeiden kohdalla sekä luontomatkailun edistämiseen tähtäävissä luontokohteissa, joiden suosio on korona-aikana noussut moninkertaisesti, he perustelevat niin sanottujen eduskunnan joululahjarahojen jakologiikkaa.

Liikennehankkeissa painotus oli liikenneturvallisuutta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, kävelyä ja pyöräilyä edistävissä tiehankkeissa. Niitä joita rahoitettiin yhteensä 48 kappaletta 18,240 miljoonalla eurolla.

Liikennehankkeista rahoitusta Kainuussa saavat maantie 18835:n perusparannus Pudasjärven ja Posion välillä (300 000 euroa), Kuusamossa Junttilantien ja Torangin välillä valtatie 5:n jalkakäytävän ja pyörätien suunnittelu ( 200 000 euroa) ; Kajaanissa valtatie 6:n Karankalahti-Eevala välin valaistus (600 000 euroa) sekä Kajaanin seudun jalankulku- ja pyöräteiden uudelleen päällystämiset (500 000 euroa).

Rahaa luontokohteisiin

Ympäristöministeriön pääluokasta lisärahoitusta kohdennettiin kansallispuistoihin, luonto- ja kulttuurihistoriallisiin kohteisiin yhteensä 1,535 miljoona euroa.

Kainuussa rahaa saa Talaskankaan luonnonsuojelualueen retkeilyreitistön kunnostus (50 000 euroa), Oulujärven Ärjänsaareen rakennettava kuivakäymälä sekä rakennusten purkaminen (80 000 euroa). Kuhmossa Iso-Palonen-Elimyssalo-Kokkamo reittikokonaisuus saa 60 000 euroa ja Puolangan Hepokönkään geopolku 40 000 euroa. Hyrynsalmen Saarijärven Jääkäripirtin kunnostukseen ja tärpättitehtaalta Saarijärven rantaan vievän reitin kunnostukseen tulee 50 000 euroa.

Eduskunta äänestää vielä valtiovarainvaliokunnan tekemän mietinnön esityksistä.