Pia Lohikoski: Talouden kehitys on olosuhteisiin nähden poikkeuksellisen positiivista

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta julkisti tänään vuoden 2022 budjettimietintönsä. Valiokunnan ja verojaoston jäsen Pia Lohikoski pitää valtion ensi vuoden budjettia sekä neuvottelutulosta hyvänä kompromissina.

–Talouspolitiikka on ollut koronan aikana hyvin mitoitettua, toteaa kansanedustaja Pia Lohikoski (vas). Lohikoski oli neuvottelemassa budjettia vasemmistoliiton vastaavana edustajana.

–Talouden kehitys on olosuhteisiin nähden poikkeuksellisen positiivista. Olemme edistäneet budjetissa merkittäviä ihmisten hyvinvointia parantavia uudistuksia, kuten perhevapaauudistus sekä oppilashuollon ja lastensuojelun asiakasmitoitukset, Lohikoski sanoo.

Vasemmistoliitto tyytyväinen lisäpanostuksista



Vasemmistoliitto on tyytyväinen siihen, että hallituspuolueiden välisissä jakovaraneuvotteluissa lisää rahaa budjetoitiin muun muassa kansalaisjärjestöille, kulttuuritapahtumiin, ihmisoikeustyöhön, kiertotaloushankkeisiin, luonto- ja retkeilykohteisiin sekä lasten ja nuorten oppimisvaikeuksiin puuttuvaan työhön.

”Uskon, että monilla aloilla on kasvuvaraa sitten, kun koronatilanne lopulta hellittää.”

Valiokunnan mietinnössä todetaan, että finanssipolitiikan lievästi elvyttävä linja on edelleen perusteltu, ja se on myös kansanedustaja Lohikosken mielestä oikea linja.

–Taloudessa on vielä kasvupotentiaalia. Elvyttävälle talouspolitiikalle on tilaa, sillä vaikka työllisyysluvut ovat tällä hetkellä huippulukemissa, on ihmisiä edelleen työttömänä ja yksityiset investoinnit eivät ole riittävällä tasolla, Lohikoski huomauttaa.

–Uskon, että monilla aloilla on kasvuvaraa sitten, kun koronatilanne lopulta hellittää.

Korona ei ole vielä ohi



–Vaikka velkasuhde pienenee, niin korona ei ole kuitenkaan vielä ohi, Pia Lohikoski muistuttaa.

–Julkisen talouden liikkumavara on säilytettävä sellaisena, että odottamattomiin tilanteisiin voidaan vastata. Lisäpanostuksia tarvitaan edelleen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, erityisesti pitkäjänteiseen köyhyyden sekä syrjäytymisen ehkäisyyn ja heikossa asemassa olevien tilanteen parantamiseen, Lohikoski sanoo.