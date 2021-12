Jussi Joentausta

Uudistuksen myötä lehden tilaushinta laskee. Uusi hinta tulee voimaan tammikuun alussa.

Kansan Uutiset uudistuu ensi vuoden maaliskuussa niin painetussa muodossa kuin verkossa. Suurin muutos tapahtuu printtilehdessä, joka alkaa ilmestyä kerran kuukaudessa. Kesällä ilmestyy tuplanumero.

Miksi muutos?

Tosiasioiden tunnustaminen on tärkeää. Vaikka lehdestä on tullut paljon hyvää palautetta ja sen laatuun on oltu pääosin tyytyväisiä, ei se ole näkynyt toivotulla tavalla tilauksissa. KU ei toki ole ainoa lehti, joka kamppailee ongelman kanssa.

Puoluelehdillä on pitkä ja kunniakas historia suomalaisessa journalismissa.

Kun aloitin KU:n päätoimittajana, sanoin, että nykyään lehtialalla pitää juosta todella kovaa vain pysyäkseen paikallaan. On selvää, että pelkästään paikallaan ei voi pysyä – pitää myös pyrkiä parempaan.

KU on tällä hetkellä hieman väliinputoaja lehtimarkkinoilla. Viikoittain ilmestyvänä lehtenä se kamppailee huomiosta huimasti isommilla resursseilla tehtävien lehtien kanssa. Pienelle toimitukselle viikkorytmi on myös hyvin kuluttava ja raskas.

Mikä muuttuu?

Edessä on iso muutos, jos puhutaan ilmestymistahdista ja ulkoasusta. Jos puhutaan journalismista, muutos on pienempi. Laadukas yhteiskunnallinen journalismi tulee jatkossakin olemaan lehden ydintä.

KU ei tule myöskään unohtamaan kulttuuria, päinvastoin. Uudessa lehdessä sille on varattu nykyistä enemmän tilaa.

Kerran kuussa ilmestyvä lehti antaa tekijöille myös enemmän aikaa keskittyä juttuun – sitä kautta juttuihin on tarkoitus saada vielä enemmän syvyyttä.

Iso muutos on myös hinta: vuositilauksen hinta laskee nykyisestä 162 eurosta 89 euroon. Vaikka uudistus tulee vasta maaliskuussa, tapahtuu tilaushinnan muutos heti tammikuussa, eli vuositilauksen hinta on ensi vuoden alusta 89 euroa.

Muutos tapahtuu myös verkkosivuilla, joiden ulkoasu menee uusiksi. Sivustosta on tarkoitus tehdä yksinkertaisempi, entistä käyttäjäystävällisempi ja parempi mobiilikäyttäjille.

Kun painetun lehden ilmestymistahti harvenee, tarjoaa se mahdollisuuden suunnata resursseja enemmän verkkoon. Uudistuksen myötä pitemmät jutut saadaan paremmin esille verkossa, minkä lisäksi päivittäisuutisointi jatkuu verkkosivuilla entiseen tapaan.

Uutta kohti

On selvää, että näin iso muutos on monelle varmasti myös pettymys. KU:lla on paljon hyvin uskollisia kestotilaajia, joista moni on tilannut lehteä jo silloin, kun se ilmestyi monta kertaa viikossa. Maaliskuusta lähtien lehti tulee postiluukusta kerran kuussa.

Kuten alussa totesin, tosiasioiden tunnustaminen on tärkeää. Eikä tässä kannata valehdella. Nykymallilla jatkaminen ei olisi johtanut hyvään lopputulokseen. Siksikin tämä muutos tehdään nyt.

Lehteä on uudistettu paljon pakon edessä. Tällä hetkellä yhtiön talous on vakaa, joten on hyvä hetki muutokselle.

Kansan Uutiset on vasemmistoliiton äänenkannattaja. Puolue on uudistunut voimakkaasti, ja valtaosa jäsenistä on liittynyt puolueeseen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Silloin on lehdenkin hyvä uudistua, jotta se tavoittaisi nämäkin jäsenet.

Puoluelehdillä on pitkä ja kunniakas historia suomalaisessa journalismissa. Vain uudistumalla tuota historiaa kunnioitetaan parhaiten, koska vain siten lehti ilmestyy jatkossakin. Hienosta menneisyydestä ei ole paljon iloa, jos tulevaisuutta ei ole.

KU:n päätoimittajana tehtävänäni on pitää tuotteesta niin hyvää huolta, että voin sen joskus tulevaisuudessa luovuttaa jälleen seuraavalle vetäjälle.

Muuttuuko nimi?

Ei. Lehden virallisena nimenä pysyy Kansan Uutiset.