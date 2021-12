Lehtikuva/Markku Ulander

Keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten tekemät leikkaukset on nyt pitkälti peruttu.

Vasemmistoliitossa on kutsuttu eilen lopullisesti hyväksyttyä perhevapaauudistusta historialliseksi. Rakkausteko, sanoi sen alkuun sosiaali- ja terveysministerinä laittanut Aino-Kaisa Pekonen. Vasemmistoliitto listasi uudistuksen tuomat parannukset.

Puheenjohtaja Li Andersson vertaili tunnelmia kuusi vuotta sitten ja nyt.

”Noin tasan kuusi vuotta sitten eduskunnan täysistunnossa nuijittiin läpi kylmäävä lista Sipilän hallituksen esityksiä perheiden ja lasten, nuorten sekä opiskelijoiden tilanteen heikentämiseksi.”

Hallituksessa olleet keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset päättivät muun muassa rajata työttömien vanhempien lasten oikeutta varhaiskasvatukseen, sekä leikata koulutuksesta ja lapsilisistä. Nämä leikkaukset nykyinen hallitus on perunut jo aiemmin.

”Tänään [keskiviikkona] eduskunnassa sen sijaan vahvistettiin merkittävästi lapsiperheiden asemaa, kun hallituksemme perhevapaauudistus sai lopullisen hyväksynnän”, Andersson vertasi.

Uudistus lisää perhevapaiden kokonaiskestoa 43 päivällä. Tämän lisäksi ei-synnyttävän vanhemman, esimerkiksi isän, mahdollisuus osallistua lapsen hoitoon kotona lisääntyy merkittävästi.

Samalla perheiden mahdollisuus valita juuri itselle sopiva tapa järjestää vanhempainvapaat kasvaa, kun molemmille kuuluvasta 160 ansiosidonnaisesta päivästä voi jatkossa siirtää toiselle vanhemmalle jopa 63 päivää.

Mahdollista kun halutaan



Anderssonin mukaan uudistus luo edellytykset sille, että jatkossa lasten hoitovastuu jakautuisi vanhempien välillä tasaisemmin. Yhdenvertaisempi vanhemmuus taas lisää tasa-arvoa yhteiskunnassa myös laajemmin esimerkiksi parantamalla naisten työmarkkina-asemaa.

”Tasan kuusi vuotta sitten eduskunnassa leikattiin lapsiperheiltä. Tänään eduskunta taas päätti panostaa lasten ja perheiden hyvinvointiin. Perhevapaauudistus on jälleen yksi osoitus siitä, että lapsiperheitä aidosti tukeva ja ihmisiin panostava politiikka on mahdollista, kun sellaista halutaan tehdä. Ja me haluamme”, hehkutti Andersson.

Bisnesäidit kiittävät mallia



Elinkeinoelämästä uudistusta ei ole juuri kehuttu, mutta urahenkisten äitien järjestö Mothers in Business (MiB) ry kiitteli mallin tuomia joustoja perhevapaiden ja työn joustavampaan yhteensovittamiseen sekä 7+7-mallin vahvaa viestiä tasa-arvosta.

Kysymysmerkiksi järjestön mielestä jää, onnistuuko malli riittävästi tavoitteessa jakaa perhevapaita ja hoivavastuuta tasaisemmin vanhempien kesken.

– Uudella järjestelmällä aletaan vihdoin purkaa työn ja perhevapaiden on/off-asetelmaa. On erinomainen asia, että alkuperäistä esitystä muokattiin vielä niin, että se mahdollistaa osa-aikaisen työskentelyn myös perhevapailla entistä paremmin. Nyt hyväksytyssä mallissa perhevapaapäiviä voi halutessaan käyttää vaikka puolikkaina ja säästää toisen puolikkaan myöhemmälle, Mothers in Business -järjestön toiminnanjohtaja Annica Moore kiitteli.

Monilla työpaikoilla suhtaudutaan edelleen penseästi isien vapaisiin. Tähän täytyy saada muutos, Moore totesi.

– Työpaikoilla tulisi ennemmin kannustaa isiä vapaille. Tässä voi toimia erilaiset joustot ja jopa osa-aikaratkaisut.