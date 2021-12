Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Mika Lintilän perustelu kuin Kummelista.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) pyysi keskiviikkona anteeksi sitä, ettei viime viikonloppuna noudattanut valtioneuvoston koronaohjeistusta. THL:n ohjeen mukaan koronalle altistuneen ei tarvitse jäädä karanteeniin, jos on saanut kaksi rokotusta. Ministereitä koskeva VN:n ohje on tiukempi. Kontakteja tulisi välttää heti kun on saanut tiedon altistumisesta.

Suhtautuminen omiin koronaohjeisiin oli hallituksen piirissä viime viikonloppuna leväperäistä myös keskustassa.

Puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) perui menonsa, mutta samassa kokouksessa koronatartunnan saaneen Pekka Haaviston (vihr.) kanssa olleet elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ja Antti Kaikkonen (kesk.) eivät.

Lintilä kävi katsomassa salibandyn MM-kisoja Helsingissä, vaikka oli saanut ohjeen kontaktien välttämisestä, kertoi Helsingin Sanomat .

Ilta-Sanomien mukaan Kaikkonen taas osallistui sunnuntaina keskustanuorten 75-vuotisjuhlaillalliselle, josta Saarikko sekä tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) vetäytyivät VN:n suosituksen takia.

Lintilä perusteli HS:lle ohjeen noudattamatta jättämistä kummelimaisella lauseella: ”En siinä määrin kokenut olleeni Pekan kanssa samassa tilaisuudessa.” Kokemus voi olla aitokin. Eihän koko puolue usein koe olevansa samassa hallituksessa muiden hallituspuolueiden kanssa.

Lintilä ja Kaikkonen eivät ole sairastuneet koronaan, mutta se ei ole asian ydin. VN:n ohjeistus ei voi olla liian tulkinnanvarainen, koska Saarikon lisäksi sitä noudattivat ainakin opetusministeri Li Andersson (vas.) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.). Kysymys on vain leväperäisyydestä ja piittaamattomuudesta.

Marin pyysi anteeksi ja niin on syytä tehdä myös Lintilän ja Kaikkosen. Jokainen noudattakoon ohjeita tästä lähtien, että tästä sinänsä joutavasta asiasta ei tarvitse mediankaan enempää kohkata.