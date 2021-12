Lehtikuva/Roni Rekomaa

Vasemmistoliitto listasi perhevapaauudistuksen hyödyt.

Vasemmistoliitto arvioi, että kyseessä on merkittävä voitto, kun eduskunta hyväksyi perhevapaauudistusta koekevan lakipaketin keskiviikkona. Se astuu voimaan 1. päivä elokuuta.

– Lapsiperheitä aidosti tukeva ja ihmisiin investoiva politiikka on mahdollista, kun sille on tahtotilaa. Ja meillä oli, vasemmistoliitto toteaa verkkosivuillaan ja muistuttaa, että uudistus on ollut yksi vasemmistoliiton päätavoitteita tällä hallituskaudella.Sitä valmistelivat pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksessa kaksi vasemmistoliiton ministeriä, edellinen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sekä nykyinen sote-ministeri Hanna Sarkkinen.

– Me voimme voittaa hallituksessa ja me voimme tehdä myös politiikkaa, joka konkreettisesti parantaa lasten ja perheiden hyvinvointia, vasemmistoliitto toteaa.

Perheiden valinnanmahdollisuudet paranevat.

Tässä lista parannuksista

Vasemmsitoliitto listaa perhevapaauudistuksen tuomia parannuksia:

– Perhevapaapäivien kokonaismäärä lisääntyy (43 päivää).

– Uudistus lisää vapaiden käytön joustavuutta, niin että päiviä kiintiöidään molemmille vanhemmille (160 päivää).

– Perheiden valinnanmahdollisuudet paranevat, kun vanhempainrahakiintiöstä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle päiviä (0-63 päivää).

– Uudistus huomioi paremmin monimuotoiset perheet lain kielessä ja hengessä.

– Parantaa tasa-arvoa perheissä lisäämällä miesten mahdollisuutta osallistua pienten lasten hoitoon.

– Parantaa tasa-arvoa työelämässä mahdollistamalla perhevapaiden tasaisemman jakautumisen ja vahvistamalla naisten työmarkkina-asemaa.

Perhevapaiden uudistamisen ei olisi ollut mahdollista ilman kaikkien niiden ihmisten tukea, jotka ovat ilmaisseet tahtonsa perheystävällisemmän politiikan puolesta. Sellaisen politiikan, jota tehdään ihmisiä eikä taloutta varten.