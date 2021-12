Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen pitää perhevapaauudistusta historiallisena panostuksena lapsiperheisiin. Samaa sanoo hänen ryhmätoverinsa Katja Hänninen.

– Minä uskon, että tämä uudistus on rakkausteko kaikkia perheitä kohtaan, sanoo kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (vas.) facebookissa perhevapaauudistuksesta, joka hyväksyttiin keskiviikkona eduskunnassa.

Hän arvioi, että uudistus kohtelee kaikkia perheitä yhdenvertaisesti.

– Jokaisella lapsella on yhtäläinen oikeus perhevapaisiin riippumatta perhemuodosta, hän sanoo.

”Juuri tällaista pitkälle katsovaa, perheitä tukevaa ja toivoa antavaa politiikkaa tarvitsemme.”

Pekonen kertoo lisäksi olevansa onnellinen siitä, että hänellä oli mahdollisuus ministerinä olla valmistelemassa kyseistä uudistusta.

– Tämä on historiallinen hetki perheiden kannalta ja onnellinen hetki omassa elämässäni! Pekonen hehkuttaa.

Kohti lapsiystävällisempää Suomea

Myös vasemmistoliiton toinen kansanedustaja Katja Hänninen iloitsee siitä, että uudistus on vihdoinkin totta. Hän arvioi, että sen myötä suomalainen yhteiskunta on entistä lapsi- ja perheystävällisempi.

– Uudistusta on yritetty saada aikaan pitkään. Myös vasemmistoliiton tavoiteohjelmissa perhevapaauudistus on ollut vuosikausia ja Vasemmistonaisten tavoitteissa vielä pidempään, Hänninen kertaa tiedotteessaan.

– Erilaiset tasa-arvotoimijat ovatkin tehneet vuosien aikana valtavasti töitä, jotta tasa-arvoa ja perheiden hyvinvointia konkreettisesti parantava uudistus saadaan aikaan. Nyt on myös aika kiittää heitä.

Isiä rohkaistaan

Hänninen nostaa uudistuksesta isien rohkaisemisen pitämään enemmän perhevapaita. Nyt hyväksytty perhevapaauudistus kannustaakin etenkin isiä käyttämään heille kiintiöityjä vapaita.

– On hienoa, jos yhä useampi isä pitää perhevapaita ja viettää aikaa lapsensa kanssa jo silloin, kun tämä on aivan pieni. Se on todella ainutlaatuinen ajanjakso ihmisen elämässä, Hänninen sanoo.

Apua naisten syrjinnän vähentämiseen

Hänninen toteaa synnytysikäisten naisten syrjinnän olevan edelleen valitettavan yleistä työelämässä. Hän arvioi, että tasaisemmin jaetut perhevapaat auttavat myös tämän ongelman ratkaisemisessa.

– Perheystävällisen työelämän edistämisen kannalta tämä uudistus on aivan olennainen. Muitakin toimia toki tarvitaan. Hyvinvoivalla työpaikalla ymmärretään laajemminkin, että ihmiselämään kuuluu erilaisia hoivavastuita, eikä sitä koeta ongelmallisena, vaan työn ja muun elämän yhteensovittamista tuetaan, Hänninen sanoo.

Köyhille perheille hyväksi

Hänninen korostaa myös sitä, että lapsiperheköyhyyteen puuttumisen kannalta perhevapaauudistus on myös tärkeä. Hänen mukaansa uudistus vahvistaa perheiden toimeentuloa, koska ansiosidonnaiset perhevapaat pitenevät nykyisestä ja niiden käyttöön tulee lisää joustavuutta. Hänninen pitää tärkeänä myös kotihoidon tuen säilymistä osana perheiden tukemista.

– Teen paljon yhteistyötä erilaisten lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa ja olen saanut niiltä paljon huolestuneita viestejä siitä, miten korona-aika on kiristänyt monen perheen taloudellista tilannetta entisestään. Monissa perheissä tilanne on todella tiukka juuri pikkulapsivaiheessa, hän sanoo.

– Siinäkin mielessä perhevapaauudistus on historiallinen panostus lapsiperheisiin. Pikkulapsivaiheeseen panostaminen on kaikin tavoin järkevää ongelmia ennaltaehkäisevää toimintaa. Juuri tällaista pitkälle katsovaa, perheitä tukevaa ja toivoa antavaa politiikkaa tarvitsemme.