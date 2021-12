Lehtikuva/Patricia Gabriel-Robez

Kerava sai lastensuojelun vakanssit täytettyä vahvistamalla lähijohtamista ja henkilöstön johtamista sekä nostamalla palkat 4 000 euroon.

Keravalla keksittiin ratkaisu lastensuojelun työvoimapulaan.

– Keravan kaupunki nosti kaikkien sosiaalityöntekijöiden palkkoja 400 eurolla vuonna 2020. Tämän jälkeen olemme saaneet kaikki vakanssimme täytettyä, kertoi perhepalveluiden päällikkö Elina Eeva MTV3:n uutisille tiistaina.

Kun palkat nousivat runsaaseen 4 000 euroon, työvoimapula oli ohi.

Palkankorotusten lisäksi Keravalla päätettiin lähteä vahvistamaan lähijohtamista ja henkilöstön osaamista.

Keravan ratkaisua kommentoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

”Minusta on ollut melkein huvittavaa seurata monien työnantajajärjestöjen edustajien lausuntoja, joiden mukaan palkankorotukset eivät ole ratkaisu työvoimapulaan. Vaikka nämä tahot yleensä kovasti vannovat markkinatalouden nimiin, he eivät usein halua soveltaa kysynnän ja tarjonnan oppeja työvoimapulan ratkaisuun. On luonnollista että palkkataso vaikuttaa siihen, kuinka paljon halukkaita löytyy eri työtehtäviä suorittamaan.”

Andersson painottaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapula ei kosketa vain hoitotyötä tekeviä ammattilaisia. Sosiaalityöntekijöistä on myös pulaa monin paikoin. Kerava ei ole ainoa paikkakunta missä ongelmia on ollut erityisesti lastensuojelun puolella.

Hän toivoo lastensuojelun henkilöstömitoituksen kiristämisen houkuttelevan kiinnostuneita alalle. Hallitus on tänä syksynä antanut eduskunnalle esityksen, jolla henkilöstömitoitusta kiristetään asteittain. Yksi sosiaalityöntekijä saisi vastata enintään 35 lapsesta vuosina 2022 ja 2023, ja enintään 30 lapsesta vuodesta 2024 alkaen.

”Tämänkaltaiset lakimuutokset ovat äärimmäisen tärkeitä, koska ne asettavat normin työntekijöiden työmäärälle ja vastuulle tasapuolisesti koko maassa”, Andersson kirjoittaa.

Lainsäädännön parannusten lisäksi muitakin keinoja tarvitaan. Niistä Andersson mainitsee henkilöstöpolitiikan, työntekijöiden mahdollisuuden oman osaamisensa kehittämiseen, työsuhteiden pysyvyyden, hyvän johtamisen sekä työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa oman työnsä suunnitteluun.

”Kaiken tämän lisäksi kannattaa työvoimapulan vallitessa tietenkin myös kokeilla sitä kaikkein itsestään selvintä keinoa: palkkausta.”