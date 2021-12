Antti Yrjönen

Mai Kivelä: Miksi rokotteen ottaminen on tärkeää?

Rajoitukset otetaan jälleen käyttöön. Tehohoitokapasiteetti on täyttymässä, ja leikkaustoimintaa ajetaan radikaalisti alas. Uusi virusmuunnos leviää maailmalla. Olemme kaikki väsyneet näihin uutisiin. Milloin tämä loppuu?

Suomessa on yhä yli 600 000 täysin rokottamatonta yli 12-vuotiasta. Vaikka rokottamattomien osuus on 14 prosenttia, on heidän osuutensa sairaalahoidossa 70 prosenttia. Rokottamattomat ovat päätyneet tehohoitoon syksyllä 33 kertaa todennäköisemmin kuin rokotetut.

Vaikka rokote ei ole täydellinen, on se tällä hetkellä paras keinomme taistelussa koronaa vastaan. Rokotuksen tavoite on lieventää infektion oireita sekä estää vakavia tautimuotoja ja kuolemia. Rokotetulle perusterveelle tauti ei ole juuri koskaan vakava tai vaadi sairaalahoitoa.

Syynä rokottamattomuuteen eivät yleensä ole välinpitämättömyys ja tyhmyys, vaan esimerkiksi todellinen pelko rokotteen haittavaikutuksista, huonot kokemukset sairaanhoidosta, rokotepaikkojen huono saavutettavuus, helposti ja kattavasti saatavilla oleva disinformaatio sekä epäluottamus järjestelmää kohtaan.

Vaikka rokotteestakin voi tulla sivuvaikutuksia, ovat ne paljon harvinaisempia ja huomattavasti vähemmän vaarallisia kuin koronan sivuvaikutukset. Rokotteita ei ole otettu käyttöön kevyin perustein, vaan saadakseen myyntiluvan sen tulee olla osoitettu riittävän turvalliseksi, tehokkaaksi ja laadukkaaksi.

Rokotteen ottaminen suojaa myös muita ihmisiä. Kun taudin saa epätodennäköisemmin ja oireet ovat lievempiä, tarttuu se myös eteenpäin entistä harvemmin. Mitä tehokkaammin virus puolestaan saa jyllätä keskuudessamme, sitä todennäköisemmin se kehittää uusia variantteja, joita vastaan tarvitsemme uusia rokotteita.

Voimme toimia tässä hetkessä vain parhaan saatavilla olevan luotettavan tiedon nojalla. Tilanne muuttuu jatkuvasti, vaikka emme sitä toivo. Onkin tärkeää, että ne, jotka voivat ottaa rokotteen, ottavat sen nyt.

Meidän täytyy löytää keinot purkaa esteet, jotka rokotteen ottamiseen liittyy. Oikeaa tietoa ja rokotemahdollisuuksia tulee olla riittävästi ja helposti saatavilla kaikkialla.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen.