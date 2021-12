Lehtikuva/

Tapaus on ensimmäinen äärioikeistoa koskeva terrorismitutkinta Suomessa.

Suomen johtavan terrorismitutkijan Leena Malkin mukaan Lounais-Suomen poliisin tutkima terrorismirikosten kokonaisuus liittyy viime vuosina voimistuneesta äärioikeiston virtaukseen, johon nimenomaisesti istuu terrori-iskujen tekeminen.

Nyt kun moni miettii varmasti, että mikä ihmeen akselerationismi (accelerationism) - kyse on viime vuosina voimistuneesta äärioikeiston virtauksesta, johon nimenomaisesti istuu terrori-iskujen tekeminen. Oheinen teksti raportistamme (https://t.co/JP7fp1PXkf). Lisää myöhemmin. pic.twitter.com/kbus5c6XvK — Leena Malkki (@LeenaMalkki) December 3, 2021

Rikoksista epäiltynä on viiden noin 25-vuotiaan miehen joukko, joka asuu Kankaanpään seudulla. Poliisin mukaan he muodostavat radikaaliin äärioikeistolaiseen ideologiaan perustuvan ryhmittymän, jonka epäillään suunnitelleen terroristista tekoa.

Joukon kohdalla on mainittu sana akselerationismi, joka tulee englanninkielisestä sanasta accelerationism.

Leena Malkki viittaa Twitterissä julkaisuun Ekstremistinen puhe verkossa ja uutismediassa . Julkaisussa kerrotaan kansallissosialismin sisällä 2010-luvun lopulta lähtien voimistuneesta strategisen ajattelun haarasta, jonka keskeinen pyrkimys on jouduttaa valtioiden romahdusta ja rotusotaa poliittisella väkivallalla. Raunioille perustettaisiin uusi kansallissosialistinen valtio.

Ajattelu nojaa yksittäisten ihmisten ja pienten solujen tekemiin iskuihin.

ILMOITUS

Supo varoittanut äärioikeiston uhasta



– Henkilöiden hallusta on löytynyt aineistoa, joka muuhun esitutkintamateriaaliin yhdistettynä vahvistaa käsitystä epäiltyjen radikalisoitumisesta ja antaa syyn epäillä heitä terrorismirikoksista, sanoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Toni Sjöblom Lounais-Suomen poliisista.

Terrorismi määritellään toimintana, joka sisältää kansallisen lain tai kansainvälisen oikeuden vastaisia tekoja, väkivaltaa tai sillä uhkaamista ja levottomuuden tai pelon aiheuttamisen tavoittelua.

Suojelupoliisin terrorismin uhka-arviossa on jo aiemmin huomioitu äärioikeistolaista ideologiaa kannattavat pienryhmät.

Satakunnan tapaus on ensimmäinen äärioikeistoa koskeva terrorismitutkinta Suomessa. Tutkittava rikoskokonaisuus on poikkeuksellinen, mutta se ei vaikuta Suojelupoliisin tekemään terrorismin uhka-arvioon. Tutkinta on kestänyt pitkään, ja tapaus on huomioitu uhka-arviossa jo aiemmin.

Ihannoivat väkivaltaa, toimivat salassa



Tuoreimman terrorismin uhka-arvion mukaan merkittävimmän uhkan muodostavat yksittäiset toimijat ja pienryhmät, jotka inspiroituvat äärioikeistolaisesta tai radikaali-islamistisesta ideologiasta.

Suojelupoliisin erikoistutkija Eero Pietilän mukaan Kankaanpään ryhmä on juuri tällainen pienryhmä ja konkreettinen esimerkki äärioikeistolaisen terrorismin uhkasta Suomessa.

– Tällaiset terroristista väkivaltaa ihannoivat pienryhmät toimivat salassa. Heidän toiminnallaan ei ole yhteyttä julkisesti toimiviin järjestäytyneisiin äärioikeistoryhmiin, joiden toiminta näkyy esimerkiksi mielenosoituksina ja katuväkivaltana.

Lounais-Suomen poliisi käynnisti epäiltyyn rikoskokonaisuuteen liittyvät tutkinnan toimet jo joulukuussa 2019. Tällöin miehiä epäiltiin törkeästä ampuma-aserikoksesta, ja heiltä takavarikoitiin kotietsintöjen yhteydessä huomattava määrä ampuma-aseita, patruunoja ja räjähteitä.

Epäillyt kiinni tiistaina



Joukko on tämän jälkeen ollut poliisin tarkassa seurannassa, minkä aikana poliisi on muun muassa seulonut ja tutkinut epäiltyjen tietoteknisistä laitteista löytynyttä materiaalia ja selvittänyt materiaalin merkitystä rikoskokonaisuudessa.

Epäillyt otettiin kiinni Lounais-Suomen ja Helsingin poliisilaitosten sekä Keskusrikospoliisin yhteistyöllä tämän viikon tiistaina, jolloin poliisi myös teki kotietsintöjä epäiltyjen luona.

Tässä vaiheessa pääasiallisia tutkittavia rikosnimikkeitä ovat terroristisessa tarkoituksessa tehty törkeä ampuma-aserikos, terroristisessa tarkoituksessa tehty tahallinen räjähderikos, terroristisessa tarkoituksessa tehtävä rikoksen valmistelu ja terroristisessa tarkoituksessa tehty törkeä varkaus.

Tämänhetkisen arvion mukaan esitutkinnan valmistuminen vie kuukausia. Syytteen nostamisen määräaika on 31.3.2022.