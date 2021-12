Pekka Pajuvirta

Syksyn 2001 puhutuimpia romaaneja oli Laura Honkasalon Sinun lapsesi eivät ole sinun. Hän tarkasteli taistolaisuutta sisältä päin ja lapsen silmin.

KU:lle Honkasalo kertoi joidenkin toimittajien olleen närkästyneitä hänen tavastaan esittää taistolaisuus myönteisessä valossa. Omiin lapsuuskokemuksiin pohjautuvassa romaanissa yhteisöllisyys ja ystävyyden korostaminen oli tärkeää, samoin solidaarisuus ja toimiminen rauhan aatteen puolesta.

– Mitä lähipiiristäni muistan, niin me kasvoimme tajuamaan tosi selvästi sen, ettei ole vain jotain tiettyä ihmisluokkaa, joka ansaitsee hyvinvoinnin ja sitten on ihmisroskaa, joka ansaitsee köyhyyden. Tai että jotkut aasialaiset ja afrikkalaiset ansaitsevat kurjat olonsa. Sellainen ajattelu on minulle tosi vierasta.

Taistolaisuuden parodioimista Honkasalo vältti tietoisesti.

Laura Honkasalon koko haastattelun voi lukea täällä===https://kirjojahyllystani.blogspot.com/2021/11/arkistosta-laura-honkasalo-kaipaa-1970.html