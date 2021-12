Jussi Joentausta

Omasta tahdosta on hyvä lopettaa, kun idealaari tyhjenee.

Vuonna 2007 sain tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä. Eduskuntaan valittu Paavo Arhinmäki päätti luopua osasta siviiliduunejaan ja lopetti Kansan Uutisten viikoittaisten jalkapallokolumnien kirjoittamisen. Jotain mystistä reittiä allekirjoittanut päätyi Paavon seuraajaksi, ja mukaan remmiin tuli muutama muukin. Vuosien varrella näitä tekstejä ovat naputelleet kanssani Jaakko Alavuotunki, Pasi Palmu ja Elina Vainikainen.

Nyt on kuitenkin allekirjoittaneen vuoro iskeä hanskat tiskiin. Ei sen takia, etteikö jalkapallo olisi edelleen maailman kiehtovin laji. Ennen tämänkin kolumnirungon kirjoittamista seurasin Liverpool–Southampton -matsia, ja junnuvalmentaminen on osa arkeani. Eikä senkään takia, etteivätkö vetovihjeeni olisi maailman parhaimpia. Voittihan niillä vuonna 2014 peräti 4 500 euroa sivuosumien kanssa 13 oikein rivin napsahdettua kohdilleen. Noilla rahoilla oli tuolloin todellakin tarvetta, koska ensimmäisen lapsen syntymän ollessa tuolloin hollilla piisasi monenlaista rahareikää.

Noh, muutaman kerran on saattanut mennä vinkit vähän huonommin, eikä 5 oikein -kierroksista ole jaksanut raportoida vastaavanlaisella innolla. Joskus olen antanut liiankin hyvät vihjeet toimitussihteerin huomautettua lakonisesti vakiovihjeessäni olleen 14 merkkiä. Mutta kaikella on aikansa. Into on hieman hiipunut ja aika on rajallinen poliittisesti ja muutenkin yhteiskunnallisesti aktiivisella, kolmivuorotyötä tekevällä pienten lasten isällä.

Vuosien varrella olen kirjoittanut Miika Juntusesta, Saksan futiksen rasismiongelmista, Porin Palloilijoiden taloussotkuista, naisfutiksen historiallisista supertähdistä, Gösta Sundqvistin Johanneksen Dynamosta, Zlatan Ibrahimovicista, nousevasta 21-vuotiaasta tähdestä nimeltä Gareth Bale, Aulis Rytkösen muistokirjoituksen, maaleja tekevistä maalivahdeista, Vakioveikkauksen historiasta, Berliinissä järjestetyistä jalkapalloelokuvafestivaaleista, lukuisia kausiennakoita Valioliigasta ja Veikkausliigasta ja noin seitsemästä miljoonasta muusta aiheesta.

Olen varmasti hehkuttanut liian paljon Huuhkajia ja aivan taatusti oma suosikkiseurani AC Oulu on korostunut teksteissä kohtuullisen vahvasti. Vakioaiheina vuodesta toiseen on ollut Euroopan huippusarjojen älytön rahatörsäys, siirtosummien ja palkkojen taivastelu. Viimeisimpinä vuosina eritoten Qatarin MM-kisat ja Fifa ovat olleet kritiikin kohteena, syystäkin.

Vakiokolumneja olen kirjoittanut varmasti parikin sataa ja Kansan Uutiset on elämäni pitkäaikaisin tulonlähde. Mutta omasta tahdosta on hyvä lopettaa, kun idealaari tyhjenee ja iltaisin lasten pitkällisen nukuttamisen jälkeen voisi tehdä muutakin kuin naputtaa kolumnia, kaltaiseni kunnallispoliitikkohan voi toki tuolloin vaikka lukea esityslistaa.

Jalkapallokirjoittaminen jatkuu kuitenkin jossain muodossa tulevaisuudessa, ehkä joskus myös Kansan Uutisissa. Mutta vähintään tauko tekee hyvää itse kullekin, vaikka joululehdessä saatankin tehdä vielä maailman maireimpien pommien analyysit yhdessä Jaakon ja Elinan kanssa.

Jutuista on tullut vuosien saatossa mukavaa palautetta, ne ovat olleet monen mielestä kiinnostavia, vaikka jalkapallo ei itse lajina ollut edes sydäntä lähellä. Suuret kiitokset lukijoille, kolumnistikollegoille ja eritoten Kansan Uutisten henkilökunnalle yhteistyöstä vuosien varrella.

Mutta koska tässä sinällään sisällöttömässä muistelukolumnissa on oltava myös vakiovihjeet, on aika lopettaa nostalginen höpinä ja antaa ne 13 oikein tuovat vihjeet. Tai saattaa näillä tulla 4 oikein myös, nähtäväksi jää. En ole kaikesta huolimatta mikään Liverpoolin fani, mutta uskon vahvasti sen vierasvoittoon Wolverhamptonista. Kotijoukkue ei pelannut kovinkaan häävisti Norwichia vastaan, mutta seuraamassani pelissä vierailla kulki loistavasti. Punaiset ovat syystäkin Valioliigan kärkikahinoissa mukana.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy 4.12. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 2, 1(2), 1, 1(X), 1(X), 1, 1(X), 2, 1(X), 2, 2, 1(X).