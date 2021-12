Lehtikuva/Rajesh Jantilal

Koronapaniikki leviää jälleen, kun eteläafrikkalaiset tieteilijät löysivät koronaviruksen uuden muunnoksen. Kiitokseksi löydöstä Etelä-Afrikka ja sen naapurimaat julistettiin matkustuskieltoon.

Vaikka omikronmuunnoksesta ei vielä tiedetä paljon, ei sen ilmaantuminen ole suuri yllätys. Kun ihmisiä ei saada rokotettua, jatkaa virus leviämistä ja muuttumista.

Koronavirus on jälleen näyttänyt ruman puolen maiden käyttäytymisessä. Rikkaat maat ovat haalineet omat varastonsa täyteen rokotteita, lihottaneet siten rokotevalmistajien kassat ja jättäneet köyhemmät maat ilman rokotteita.

Yhdysvalloissa ja EU:ssa tuskaillaan sen kanssa, miten ihmiset saataisiin ottamaan rokote, esimerkiksi monissa Afrikan maissa tuskaillaan, mistä rokotteita ylipäätään saisi. Ja kun rokotteita ei saada, ei tautia saada kuriin.

Tästä on puhunut esimerkiksi Lääkärit ilman rajoja -järjestö. On helppo olla samaa mieltä järjestön kanssa siitä, että koronavirusrokotteiden patentit pitäisi purkaa. Se auttaisi köyhempiä maita saamaan rokotteita.

Mutta asia ei tietenkään etene, koska ryhmä korkean tulotason maita vastustaa maailmanlaajuista solidaarisuutta. Tässä joukossa on myös Suomi osana EU:ta.

Ja tällaisessa joukossa on häpeällistä olla.

Suomessa tasavallan presidentti Sauli Niinistö on painottanut kansallisen edun tärkeyttä. Tässä tilanteessa nähdään, kuinka huonoa jälkeä siitä voi seurata. Omat varastot pullistelevat rokotteita, joita monet maat kipeästi tarvitsevat.

Solidaarisuus on sana, jota monet oikeistolaiset kammoavat sen historiallisista syistä. Nyt olemme tilanteessa, joka olisi mahdollisesti voitu välttää sillä, että rikkaat maat olisivat auttaneet heikommassa asemassa olevia. Avun sijaan tarjolla oli vain kylmää kättä.

Asiaan kiinnitti huomiota myös vasemmistoliiton puoluevaltuusto, joka vaati koronarokotteiden patenttien purkamista. Rokotepulan taustalla on valtuuston mukaan rokotteiden korkea hinta ja riittämätön tuotantomäärä. Rokotteita valmistetaan patenteilla, joihin rokotteita kehittävillä ylikansallisilla suuryrityksillä on yksinoikeus.

Suomessa on koronapandemian ajan painotettu, että ihmisten henki ja terveys on asetettava aina etusijalle. Mutta kuten nyt on huomattu, tämä koskee vain oman maan kansalaisia.

Hieman ironista on, että näin toimimalla on asetettu omankin maan kansalaiset jälleen vaaraan.

