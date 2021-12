Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Rokottamattomat päätyvät tehohoitoon 30 kertaa todennäköisemmin kuin rokotetut.

Suomessa raportoitiin taas tänään uusi koko epidemian aikainen koronaennätys. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoitti 1 622 uudesta koronavirustartunnasta. Uusia kuolemantapauksia on tänään raportoitu kahdeksan. Tehohoidossa on 51 potilasta. Luku on sama kuin alkuviikolla.

Epidemian kiihtymisestä kertovat myös kahden viikon luvut. Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 15 900 koronatartuntaa, mikä on reilut 4 500 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana. Viikolla 47 todettiin yli 8 000 uutta koronatapausta, joka on yli 500 enemmän kuin edeltävällä viikolla.

Kahden viimeksi kuluneen viikon ilmaantuvuusluku nousi 279:een sataatuhatta asukasta kohden, kun se edellisten kahden viikon aikana oli 201.

HUSin alueella todettu Suomen ensimmäinen omikronvariantin aiheuttama koronavirustartunta. Tartunnan saanut on helsinkiläinen, joka palasi hiljattain Ruotsiin suuntautuneelta matkalta. Hänen oireensa ovat lievät.

Viime viikkoina nousussa ovat olleet erityisesti alle 12-vuotiaiden tartunnat. Kaikista Suomessa varmistetuista koronavirustartunnoista koko epidemian ajalta noin 15 prosenttia on todettu alle 12-vuotiailla lapsilla. Viikolla 46 varmistetuista koronatartunnoista 28 prosenttia todettiin alle 12-vuotiailla. Tartunnanjäljityksestä kerättyjen tietojen perusteella alle 12-vuotiaat saavat koronatartunnan tavallisimmin perhepiiristä ja muusta lähipiiristä.

Sairaalahoidon tarve alle 12-vuotiailla on kuitenkin hyvin harvinaista, eikä sen ilmaantuvuudessa ole havaittu muutosta, vaikka tartunnat ovat lisääntyneet.

Rokottamattomat ovat syys-lokakuun aikana päätyneet koronavirustartunnan seurauksena erikoissairaanhoitoon 18 kertaa todennäköisemmin ja tehohoitoon 30 kertaa todennäköisemmin kuin rokotetut.

1.12. mennessä Suomessa 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista 86,7 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, 81,8 prosenttia vähintään kaksi rokoteannosta ja 5,6 prosenttia on saanut kolme rokoteannosta.

Uutinen päivitetty kello 14.26 Suomen ensimmäisellä omikrontartunnalla.