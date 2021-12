Lehtikuva/Mikko Stig

Suurimmat oppositiopuolueet kaksoisjohdossa vuoden lopun lähestyessä.

Ylen marraskuun mielipidemittauksessa nähtiin varsin suuria muutoksia puolueiden kannatuksessa. Olennaisimmat muutokset ovat perussuomalaisten nousu SDP:n ohi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi ja vihreiden kannatuksen alenemisen voimistuminen. Gallup-kärjessä kokoomus vankisti asemiaan.

Vasemmistoliiton kannatus on tutun vakaalla tasolla 8,2 prosentissa. Viime kuusta se aleni 0,4 prosenttiyksiköllä. Kannatus on tasan sama kuin vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Vihreiden kannatus oli vielä keväällä yli 12 prosenttia, mutta nyt se putosi 10,1:een. Lukema on Ylen mittauksissa ollut viimeksi niin alhaalla vuonna 2015. Eduskuntavaaleistakin siitä on sulanut yli prosenttiyksikkö.

Jatkuva riitely etenkin vihreiden kanssa ei juuri auta keskustaa. Se sai lisää kaulaa kiistakumppaniinsa, kun kannatus nousi 0,6 prosenttiyksikköä 12,5:een. Sekin on silti yli prosenttiyksikön katastrofaalisen eduskuntavaalituloksen alapuolella ja myös kesäkuun kuntavaalien torjuntavoitto on sulanut.

Toisin kuin yleensä, kannatukset eivät siirtyneet punavihreän blokin sisällä puolueelta toiselle. SDP hyötyi vain 0,2 prosenttiyksikköä vihreiden ja vasemmistoliiton kannatuslaskusta.

Hallituspuolueista myös RKP:n viime kuun loikka yli viiteen prosenttiin palautui sille normaaliin 4,6:een.

Taloudesta ja velkaantumisesta puhuva kokoomus on nyt 21,8 prosentissa. Kaulaa toiseksi nousseihin perussuomalaisiin on runsaat kolme prosenttiyksikköä. SDP on kannatusnousustaan huolimatta perussuomalaisten takana lukemin 18,7–18,3.