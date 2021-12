Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

”Samaa vanhaa, jo valmiiksi suurituloisia suosivaa talouspolitiikkaa.”

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti lisäisi eriarvoisuutta ja vaarantaisi koronasta toipumisen paitsi ihmisten hyvinvoinnin myös talouden kannalta. Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien ehdotuksia vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo ei pidä vakavasti otettavina.

Kokoomuksen mukaan sen vaihtoehto toisia 100 000 uutta työpaikkaa. Saramo pitää lukua tuulesta temmattuna. Hän ihmettelee myös julkishallinnon säästöjä, joiden kohteita ei kerrota.

Kiitosta kokoomus ansaitsee kuitenkin rehellisestä ideologian paljastamisesta leikatessaan hyvinvointivaltiosta ja siirtäessään rahaa pienituloisilta suurituloisille, Saramo kehuu.

– Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti on samaa vanhaa, jo valmiiksi suurituloisia suosivaa talouspolitiikkaa. Erityisen vaarallista pienituloisilta leikkaaminen olisi nyt, kun talouden kasvu on saatu hyvään alkuun, mutta ensi vuoden näkymä on yhä hyvin epävarma.

– Lievästi elvyttävää talouspolitiikkaa on pidetty järkevänä vielä ensi vuodelle, koska työttömyyden väheneminen on vasta alkanut. Uusimmat tiedot koronapandemian vaikutuksista maailmalla ovat uhka Suomen viennille ja kotimaisille palveluille. Nyt olisi vastuutonta heittää hukkaan Suomen onnistunut koronapolitiikka ja päästää talous työttömyyttä ja siten myös velkaa kasvattavaan laskukierteeseen.

Perussuomalaisten vaihtoehdossa velkaa otetaan käytännössä yhtä paljon kuin hallituksen budjetissa. Kokoomuksenkin vaihtoehtobudjetti sisältää myös menolisäyksiä. Kaiken kaikkiaan kokoomus ottaisi noin 4,5 miljardia lisävelkaa.

– Käytännössä kokoomuksen mallilla todellinen velkaantuminen voi kääntyä jopa lyhyellä ajanjaksolla hallitusta rajummaksi. Suomi on nykyisen hallituksen budjeteilla vähiten velkaantuneiden euromaiden joukossa juuri siksi, että valtio on suhdannepolitiikalla pitänyt huolta työllisyydestä, Saramo sanoo.

Kokoomus haluaa myydä miljardeilla valtionomaisuutta.

– Se pahentaisi nettovelkaa, kun lainaa saa kiinteällä negatiivisella korolla ja valtion omistusten tuotot ovat vuodesta toiseen korkealla tasolla. Todella vastuutonta tappaa lypsävät lehmät.