Lehtikuva/Teemu Salonen

Suurimmassa oppositiopuolueessa pelätään äänestäjien lähtevän Ano Turtiaisen kelkkaan, täysistunnossa arveltiin.

Muiden puolueiden kansanedustajat olivat tiistaina tyrmistyneitä perussuomalaisten koronapuheista eduskunnassa. Suurin oppositiopuolue todisteli koronarokotteiden haittavaikutuksia, vastusti lasten rokottamista ja kutsui rokotekattavuuden lisäämistä ”painostamiseksi”.

Eduskunta keskusteli tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Siinä esitetään jatkettavaksi ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaista rajoittamista ja jatketaan koronapassin voimassaoloa ensi kesäkuun loppuun saakka, mutta ei laajenneta sen käyttöä, mitä etenkin kokoomus arvosteli.

Perussuomalaisten Mika Niikko piti koronapassia kansaa jakavana, mutta varsinaisen hälyn aiheuttivat hänen rokotepuheensa. Niikon mukaan 33 000 asukkaan Gibraltar on osoitus siitä, että mikään rokotekattavuus ei ole tarpeeksi korkea ehkäisemään tartuntoja. Kaikki ovat Gibraltarilla saaneet rokotuksen ja silti ilmaantuvuus on 768 sataatuhatta asukasta kohden, kun Suomen luku on noin 240.

– Tämä rokote ei siis ratkaise pandemiaa. Silti Suomessa painostetaan kaikin keinoin loppuja rokottamattomia ottamaan rokotteet, koska rokotekattavuuden nousua pidetään tärkeimpänä tavoitteena.

Erityisen huolissaan Niikko oli siitä, että hallitus suunnittelee rokottavansa myös 5–11 -vuotiaat lapset. Suositusta ei hänen mukaansa voi perustella taudin vakavuudella. Niikko perusteli kantaansa yhdeltä terveydenhoitajalta kuulemillaan kokemuksilla ja rokotehaittailmoituksilla.

SDP:n lääkärikansanedustaja Aki Lindén kaivoi saman tien älypuhelimestaan Gibraltarin luvut. Niiden mukaan viime keväänä Gibraltarilla kuoli kuukauden aikana 94 henkilöä koronaan. Sen jälkeen kuolleita on puolen vuoden aikana neljä.

– Miten kukaan voi väittää, ettei rokotuksilla ole merkitystä ja hyötyä?

Lindénin mukaan Suomessa suuri ongelma on, että noin 800 000 yli 12-vuotiasta henkilöä on edelleen ilman toista rokotusta.

Pakko flirttailla kulkutautimyönteisten kanssa



Kaikilla ei ollut malttia vastata Niikolle yhtä herrasmiesmäisesti. Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen sanoi olevansa todella surullinen Niikon ja muiden perussuomalaisten puheista.

– Levitätte tietoa ja annatte ymmärtää asioita väärällä tavalla. On lääketieteellinen tosiasia, että rokote suojaa taudin vakavalta muodolta ja nyt tehohoidossa olevista ehdoton valtaosa on rokottamattomia.

– Ihmettelen perussuomalaisten toimintaa tässä kysymyksessä, että kannatatteko te oikeasti ihmisten rokottamista? Ymmärrän kun edustaja [Ano] Turtiaista kuunteli, että jos nämä Tiihoset ja muut lähtevätkin Turtiaisen kelkkaan ja sen takia teidän on pakko flirttailla rokotekriittisten ynnä muiden kulkutautimyönteisten voimien kanssa.

Myös kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen oli vaikea välttyä siltä käsitykseltä, että perussuomalaiset ovat rokotekriittisiä.

Pauli Kiuru (kok.) muisteli Niikon olleen ensimmäisenä koronaviruksen alkaessa kaupittelemassa maskeja eduskunnassa ja nyt hän vastoin puhemiesneuvoston suositusta puhuu ilman maskia.

Kiurun mukaan korona-asiassa on kyse kokonaismaanpuolustuksesta.

– Samaan aikaan edustaja Niikko kylvää epäluuloa, väärää tietoa ja esittelee ihmeellisiä prosenttilukuja.

Helsingissä ilmaantuvuusluku jopa 900



Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) piti rokotekattavuuden nousua keskeisimpänä työvälineenä tässä tilanteessa. Se ei kuitenkaan yksin riitä, koska virus leviää nopeammin. Siksi muun muassa rokotepassia on päivitettävä ja laajennettava työpaikoille. Aikataulua hän ei pystynyt lupaamaan.

Rokotettujen ja rokottamattomien välisiin kiistoihin ei kannata lähteä eduskunnassa, oli Kiurun neuvo. Hän kertoi Helsingissä olleen viikkoja, joina rokottamattomien ilmaantuvuusluku on ollut 900.

– Jos ei tämä vakavoita teitä, niin mikä sitten? Tehohoidossa on lähes vain rokottamattomia. Siksi näitä ei kannata laittaa vastakkain. Mutta on myös tunnustettava, että rokotettujakin sairastuu, jos tautia on paljon liikkeellä. Siksi toivon eduskunnassa edistettävän sitä, että työkalut ovat kunnossa ja ollaan itse tätä epidemiaa hallitsemassa, ei vastustamassa kaikkea.