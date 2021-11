Lehtikuva/Markku Ulander

Puoluevaltuuston mukaan rokotepulan taustalla on rokotteiden korkea hinta ja riittämätön tuotantomäärä. Rokotteita valmistetaan patenteilla, joihin rokotteita kehittävillä ylikansallisilla suuryrityksillä on yksinoikeus.

Vaatimukset koronarokotteiden patenttien purkamisesta saivat uutta pontta, kun Etelä-Afrikasta löytyi uusi mutaatio viime viikolla. Vasemmistoliiton puoluevaltuusto kannatti koronarokotteiden patenttien purkamista jo edellisenä viikonloppuna päättämässään kannanotossa.

Suomen on osoitettava solidaarisuutta kehittyviä maita kohtaan ostamalla maille koronarokotteita ja tukemalla näiden omaa rokotetuotantoa, vasemmistoliitto toteaa maanantaina julkaistussa kannanotossa.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto muistutti, että maailmanlaajuinen koronapandemia ei ole vielä ohi. Kun Suomessa ja kehittyneissä Euroopan maissa rokotekattavuus on onnistettu nostamaan jo varsin korkealle ja paluu normaaliin elämään on yhä lähempänä, maailman köyhissä maissa tilanne on jatkuvasti huonompi.

Muistutus osui oikeaan. THL tiedotti iltapäivällä, että Suomessa tutkitaan tällä hetkellä kahta koronatapausta, joita epäillään omikronvirusmuunnoksiksi. Molemmissa tapauksissa tartunnan saaneella on kontakti ulkomaille. Tulosten saaminen kestää muutamia päiviä.

Vasemmistoliiton mukaan rokotepulan taustalla on rokotteiden korkea hinta ja riittämätön tuotantomäärä. Rokotteita valmistetaan patenteilla, joihin rokotteita kehittävillä ylikansallisilla suuryrityksillä on yksinoikeus.

ILMOITUS

Vasemmistoliitto on samaa mieltä kuin Lääkärit ilman rajoja : koronarokotteiden patentit tulisi purkaa. Patenttien avaaminen mahdollistaisi rokotteiden laajamittaisen ja nykyistä edullisemman tuotannon. Samalla kannalla on myös noin sata maailman kehittyvää maata sekä EU-parlamentin vasemmistoryhmä.

”Turha puhua solidaarisuudesta”



Vasemmistoliitto pitää häpeällisenä sitä, että Euroopan unioni ja Suomi sen osana ovat vastustaneet patenttien purkamista pandemian hillitsemiseksi. Purkaminen olisi omiaan nopeuttamaan maailmanlaajuisen pandemian kuriin saattamista kuukausilla, jopa vuosilla.

Puolueen mielestä Suomen tai Euroopan unionin on turha puhua solidaarisuudesta kehittyviä maita kohtaan, mikäli niitä ei auteta pääsemään yli koronapandemiasta. Ihmisten henki ja terveys on asetettava ylikansallisten lääkeyhtiöiden voittojen edelle.

– Virus on jatkanut mutatoitumistaan kaikkien ennustusten mukaisesti. Pandemia ei ole ohi missään ennen kuin se on ohi kaikkialla, sanoi Linda Konate, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen toimiston toiminnanjohtaja aiemmin maanantaina.

Omikronista vasta vähän tietoa



Ensimmäiset havainnot omikronvirusvariantista on tehty marraskuussa Etelä-Afrikassa ja Botswanassa sekä Hongkongissa. Nyt tapauksia on löydetty jo useista eri maista, myös Euroopasta.

– Parhaillaan selvitetään, millainen mahdollinen leviämispotentiaali uudella variantilla on maailmanlaajuisesti. Vielä ei myöskään ole tietoa, pystyykö uusi variantti kiertämään koronarokotteiden tai sairastetun taudin kautta saatua immuunisuojaa, sanoo johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra THL:stä.