Davide Arcuri, Lääkärit Ilman Rajoja

Uusi virusmutantti on Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan osoitus koronavirusrokotteiden patenttien purkamisen kiireellisyydestä.

Järjestö muistuttaa, että sen jälkeen kun Intia ja Etelä-Afrikka esittivät yli vuosi sitten poikkeuksia koronavirusrokotteiden ja muiden lääketieteellisten työkalujen patentteihin, on yli neljä miljoonaa ihmistä kuollut covid-19-viruksen vuoksi. Koko pandemian aikana yli viisi miljoonaa ihmistä on menehtynyt virukseen.

Yli 100 maata on antanut tukensa Intian ja Etelä-Afrikan ehdotukselle. Yli puolet maailman hallituksista pitää siis ehdotuksen täytäntöönpanoa tehokkaana välineenä covid-19-tartuntatautia vastaan. Viimeisimpänä tukensa ehdotukselle on antanut Norja. Neuvottelut eivät kuitenkaan etene, koska ryhmä korkean tulotason maita vastustaa maailmanlaajuista solidaarisuutta. Tässä joukossa on myös Suomi osana EU:ta.

Lääkärit Ilman Rajoja on koko pandemian ajan varoittanut, että niin kauan kuin pandemiaa ei saada kuriin kaikkialla maailmassa, virus jatkaa mutatoitumistaan.

– On erittäin turhauttavaa nähdä, että juuri näin on käynyt. Virus on jatkanut mutatoitumistaan kaikkien ennustusten mukaisesti. Pandemia ei ole ohi missään ennen kuin se on ohi kaikkialla, sanoo Linda Konate, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen toimiston toiminnanjohtaja.

Covid-19-rokotteiden tuotantoa helpotettava välittömästi

Uusimman omikron-mutaation on arvioitu olevan erittäin tarttuva. Tälle viikolle suunniteltu Maailman kauppajärjestö WTO:n 12. ministerikonferenssi on nyt lykätty tartuntavaaran ja rajasääntöjen muutosten vuoksi. Uutta ajankohtaa ei ole sovittu.

– Kun miljoonia ihmishenkiä on vaakalaudalla, maailmalla ei ole varaa tuhlata enempää aikaa. Kehotamme maita, jotka vastustavat tätä poikkeusta, lopettamaan hidastamistaktiikat ja ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin kattavan poikkeuksen hyväksymiseksi. Covid-19-rokotteiden, lääkkeiden ja testien sekä muiden terveysteknologioiden monipuolisempaa ja laajempaa tuotantoa ja tarjontaa on helpotettava välittömästi. Patenteista luopumista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan”, sanoo Linda Konate.