Kymmenen vuoden ajan Angeline Wanjiran ruokakojussa Kenian Kiambun maakunnan Kirigitin torilla on ollut tarjolla samaa ruokaa: kaalia, perunoita ja porkkanoita. Ne ovat yhteisön suosimia ruoka-aineita.

Victoriajärven alueen Homabayn maakunnassa Millicent Atieno on myynyt kalaa Mbitan torilla vuodesta 2015. Torin tarjonta on omalla tavallaan yhtä yksipuolinen kuin Kirigitissä.

– Meidän ruuan kulutustapamme kytkeytyvät ruoka-aineiden tuotantoon. Esimerkiksi Keski-Keniassa yhteisö kaihtaa ravinnerikkaita perinnevihanneksia ja suosii niiden sijaan kaalia. Victoriajärven alueella ruokavalion keskiössä on kala. Paimentolaisyhteisöt syövät pääasiassa eläinpohjaista ruokaa, nairobilainen ruokaturva-asiantuntija Evans Kori selittää.

– Kaikki nämä ruoka-aineet ovat tärkeitä, mutta ruokavaliomme tulisi sisältää useampia erilaisia ravintotyyppejä. Nykyiset ruokatottumuksemme eivät ole tasapainoisia, terveellisiä tai kestävällä pohjalla.

Korin mukaan ruokavalioiden tasapainottomuus on yleistä kautta maailman, ja se hidastaa etenemistä kohti nälän, kaikenlaisen aliravitsemuksen ja ruokaturvattomuuden hävittämistä. YK:n raportti maailman ruokaturvasta ja ravitsemuksesta on samoilla linjoilla kuin Kori. Raportissa nähdään ilmastonmuutos keskeisenä hidasteena matkalla kohti terveellistä ja kestävällä pohjalla seisovaa ruokavaliota kaikille.

YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO arvioi, että maataloussektori vastaa kolmasosasta maailman kasvihuonekaasupäästöistä. 70 prosenttia makeasta vedestä kuluu ruuan tuotantoon, maa-alasta 12 prosenttia.

Barillan ruoka- ja ravitsemuskeskuksen luoma Terveyden ja ilmaston kaksoispyramidi -malli havainnollistaa, miten ilmastonmuutos ja ruokajärjestelmät liittyvät toisiinsa. Se näyttää myös, ettei globaaleja ruokatavoitteita voida saavuttaa nykyisten rikkoutuneiden ruokajärjestelmien ja ekosysteemien puitteissa.

Ruokapyramidi on useimmille ihmisille tuttu. Pohjalla on hedelmien, kasvisten ja kokojyväviljan kaltaisia perusruokia, joita tulisi nauttia useimmin. Huipulla, seitsemännessä kerroksessa on makkaroiden ja pekonin kaltaisia pitkälle jalostettuja ruokia, joita tulisi syödä harvimmin, ja välissä pavut, kala, maito ja niin edelleen.

Ilmastopyramidissa eri ruuat luokitellaan seitsemään kerrokseen niiden hiilijalanjäljen mukaan. Ilmastopyramidi seisoo kärjellään ruokapyramidin vieressä. Samoilla ruoka-aineilla on usein hyvä ravintoarvo ja pieni hiilijalanjälki, ja päinvastoin.

Ruuan ja ilmaston kaksoispyramidi näyttää helpolla tavalla, miten ihminen voi syödä monipuolisesti, tasapainoisesti ja terveellisesti, ja samalla vähentää panostaan ilmastonmuutokseen.

Yhtäältä se summaa oleellista tietoa lääketieteellisestä ja ravitsemustutkimuksesta sekä ihmisten ruokavalintojen vaikutuksesta planeettaamme, toisaalta se on kuluttajavalistusta.

Barillan säätiö on tehnyt kaksoispyramidista seitsemän eri versiota sovellettaviksi eri puolille maapalloa.

