Olemme dinosaurusten tiellä kohti sukupuuttoa. Vielä voimme päättää toisin.

Ilmastonmuutos ei ole vain yksi poliittinen aihe muiden joukossa. Se on meille ihmisille elämän ja kuoleman kysymys.

Olisi vähättelyä sanoa, että ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on aikamme tärkein poliittinen haaste. Se on, päinvastoin, kaikkien aikojen tärkein asia. Sen rinnalla metsäteollisuuden kannattavuuslaskelmat, turvealan työpaikat tai Intian hiilivetoinen talouskasvu ovat merkityksettömiä rippusia. Toki monen ihmisen elanto riippuu niistä, eikä heidän pidä joutua sivustakärsijöiksi vaan heidätkin on pelastettava uuteen elämäntapaan.

Tiettävästi useimmat dinosaurukset kuolivat sukupuuttoon meteoriitti-iskun aiheutettua ydintalven, joka muutti planeetan niille elinkelvottomaksi. Me olemme aiheuttamassa tuon tappoiskun itse itsellemme. Mutta toisin kuin dinosaurukset, me olemme saaneet siitä ennakkovaroituksen ja voimme vielä estää sen.

Kuolleista dinosauruksista on jäljellä fossiileita. Fossiileista on muodostunut kivihiili, maakaasu ja öljy, joiden energiakäyttö aiheuttaa valtavia hiilipäästöjä ja pahentaa ilmastonmuutosta. Meidän on luovuttava fossiilisista polttoaineista, jotta emme itse muutu fossiileiksi.

On vaikea kuvitella, että mikään toinen hallituspohja olisi toteuttanut kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa, mutta myös Marinin hallituksen teot ovat auttamattoman vajavaisia.

Elokapina-liike on nostanut esiin tämän ristiriidan ja ongelman. Heillä on kolme tavoitetta, jotka ovat hyviä mutta riittämättömiä.

Liike haluaa hallituksen julistavan Suomeen ilmasto- ja ympäristöhätätilan ja ryhtyvän säännölliseen kriisitiedotukseen. Ympäristöministeri Emma Kari ja presidentti Sauli Niinistö ovat yhtyneet näkemykseen hätätilasta ja Kari onkin luvannut aloittaa kriisitiedotuksen.

Elokapina haluaa myös laajentaa demokratiaa niin, että Suomen hallitus kutsuu koolle kansalaisista satunnaisotannalla valitun kansalaisfoorumin. ”Kansalaisfoorumi käy puntaroivia keskusteluja tutkimustiedon pohjalta ja tekee ehdotuksia sosiaalisesti oikeudenmukaisista päästövähennyskohteista ja luonnonsuojelutoimista. Eduskunnan on käsiteltävä foorumin ehdotukset.” Tällaista ovat jo ehdottaneet eräät Vasemmistoliiton kansanedustajat sekä hiljattain myös Vasemmistonuoret.

Kolmas vaatimus on, että hallituksen on luotava sitova lainsäädäntö hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä, ja aloitettava välittömästi laaja ekologinen jälleenrakennus. Marinin hallituksen ohjelmassa on vuosi 2035, Vasemmiston ilmasto-ohjelmassa vuosi 2030, molemmat liian hitaita.

Suuri ongelma on, että näin rajut päästövähennykset eivät sovi yhteen rajattomaan kasvuun ja rajattomasti kasvaviin hiilipäästöihin nojaavan markkinatalouden kanssa, jota jotkut eduskuntapuolueet – sekä Emma Kari ja Sauli Niinistö – kannattavat.

Valitettavasti talouden etujärjestöjen haave digitaalisen kasvun ja päästöjen irtikytkennästä ei ole toteutunut eikä mahdollinen. Sen sijaan on siirryttävä ekologiseen kasvuun ja hiilinegatiiviseen jälleenrakentamiseen, jossa lisääntyneet työpaikat ja kasvava hyvinvointi syntyvät hiilipäästöjen vähentämisestä.

Ilmastonmuutosta ei voi pysäyttää, jos ei päästä eroon kasvavia päästöjä vaativasta kapitalismista, joka meteoriitti-iskun lailla tuhoaa planeettamme.

Kirjoittaja on kirjailija, pelisuunnittelija ja yrittäjä.