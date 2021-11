Lehtikuva/Vesa Moilanen

Työeläkeyhtiö Veritaksen toimitusjohtajaksi nimitetyn Carl Haglundin peruspalkka on arviolta noin 284 000 euroa vuodessa, mutta bonuksilla se voi nousta yli 350 000 euroon. Palkka maksetaan työeläkevaroistamme, joiden riittävyys on viime aikoina ollut jälleen otsikoissa.

Lääkkeeksi on taas kerran tarjottu eläkeiän nostoa ja eläke-etuuksien heikentämistä. Sen sijaan hallinnollisesti hajautetun työeläkejärjestelmämme uudistaminen ei näytä nousevan keskusteluun, vaikka monenlaisia epäselvyyksiä ja väärinkäytöksiäkin (mm. kilpailu yritysasiakkaista eläkevaroilla kustannettujen etuuksien avulla) nousee aika ajoin julkisuuteen.

Pienessä maassamme työeläkkeitä on hoitamassa valtion ja kuntien työeläkkeistä huolehtivan KEVAn ja MELAn (Maatalousyrittäjien eläkelaitos) lisäksi neljä työeläkeyhtiötä (Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas) sekä joukko eläkekassoja ja -säätiöitä. Kun jokseenkin kaiken muun toiminnan kohdalla on jo pitkään vannottu tehokkuuden ja rationalisoinnin nimeen, on vaikea uskoa, että juuri työeläkkeiden kohdalla tällainen lukuisien toimijoiden järjestelmä olisi paras ja kustannustehokkain.

Eikö olisi jo aika uudistaa työeläkejärjestelmämme nykyajan vaatimuksia vastaavaksi? Näin pienessä maassa riittäisi varmasti yksi toimija. Se voisi olla julkisoikeudellinen eläkelaitos KEVA, joka on jo Suomen suurin työeläkevakuuttaja. Näin saisimme tehokkaan, läpinäkyvän ja julkisen valvonnan alla toimivan järjestelmän. Rationalisointi ja keskittäminen tehostaisivat toimintaa ja vähentäisivät merkittävästi työeläkejärjestelmän hallintokuluja. Hallinnon järkeistämisestä tulevat säästöt voisivat ainakin siirtää ja toivottavasti jopa poistaa synkät pilvet, jotka ennustavat tuleville eläkeläisille entistä huonompia eläkkeitä ja nousevia eläkeikiä.

Ritva Bäckström

Vantaa