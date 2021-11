Emma Grönqvist

Työnantajien asenne luottamusmiehiä kohtaan on tiukentunut: ”Nyt on selvä halu päästä luottamusmiehen ohi sanelemaan”

Teollisuusliitto esittää, että luottamusmiehen asemaa vahvistetaan lainsäädännöllä.

Teollisuusliiton liittovaltuusto vaatii luottamusmiehen aseman vahvistamista lainsäädännöllisin keinoin. Liitto painottaa sitä, että henkilöstön edustajien asemaa on syytä vahvistaa, koska työnantajien asenne luottamusmiehiä kohtaan on tiukentunut.

Pahimmissa tapauksissa työnantaja on kieltäytynyt tunnustamasta luottamusmiehen asemaa jopa silloin, kun työpaikan järjestäytymisaste on ollut poikkeuksellisen korkea.

Liittovaltuusto oli koolla Helsingissä torstain ja perjantain.

Luottamusmiehen asema turvattava

Teollisuusliiton liittovaltuusto vaatii pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta aloittamaan välittömästi luottamusmiesten aseman turvaavan lainsäädännön valmistelun työntekijöiden aseman turvaamiseksi työlainsäädännön hengen mukaisesti.

Työlainsäädäntö lähtee siitä, että heikompaa osapuolta, eli työntekijöitä on suojeltava. Liitto painottaa sitä, että viimeaikaiset tapahtumat työmarkkinoilla osoittavat, että luottamusmiesten aseman vahvistaminen lainsäädännössä on välttämätöntä, jotta voidaan turvata työntekijöiden tasavertainen neuvotteluasema työpaikoilla.

Luottamusmiehen asema on kytköksissä myös sopimisen edellytyksiin paikallisella tasolla. Liiton mukaan paikallinen sopiminen edistyy parhaiten silloin, kun luottamusmiehen asema on vahva.

Valtuusto muistuttaa, että henkilöstön asemaa on monissa maissa turvattu laajasti esimerkiksi myötämääräämisoikeuden, tulkintaetuoikeuden, laajemman tiedonsaannin ja hallintoedustuksen kautta. Suomen lainsäädännöstä puuttuu vastaavaa henkilöstön edustajien asemaa turvaavaa lainsäädäntöä ja rakenteita.

Liitto toteaakin, että henkilöstön aseman vahvistaminen on syytä aloittaa luottamusmiehistä.

Tarvitaan tietoa, taitoa ja rohkeutta

Teollisuusliiton valtuutettu, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi sanoi kokousväelle torstaina, että paikallinen sopiminen on elinkeinoelämän mukaan entistä tärkeämpi osa työmarkkinoita.

– Siihen tarvitaan tietoa, taitoa ja rohkeutta, niin työnantajalta kuin työntekijöiltäkin, hän totesi.

– Sopimisessa tarvitaan kaksi osapuolta, muuten neuvottelu on kovin yksipuolista. Työntekijäpuolella tarvitaan edustus, jolla on tiedot, taidot ja rohkeus sopimiseen sekä edunvalvontaan. Tämä edustus on tunnettu luottamusmiehenä.

Pääluottamusmiehenä toimiva Jussinniemi kertoi nähneensä, että osa työnantajajärjestöjen edustajista ja heidän oikeistolaisista taustavoimista haluaa heikentää luottamusmiehen asemaa.

– Miksi? Jussinniemi kysyi ja vastasi itselleen:

– Elinkeinoelämän edustajia taitaa pelottaa, että ammattiosastot ja luottamusmiehet tekevät sen kaikkein tärkeimmän eli paikallisen edunvalvonnan ja ne paikalliset sopimukset. Ja torppaavat työehtosopimusten tai lakien vastaiset sopimukset, joita työnantaja tekisi.

Hän arveli, että tässä on yksi syy siihen, miksi elinkeinoelämä haluaa heikentää luottamusmiehen asemaa.

– Kun luottamusmiestä ei ole työmaalla tai luottamusmies voidaan ohittaa, voidaan paikallisesti sanella sopimukset huonommiksi kuin mitä työehtosopimukset tai laki määräävät.

Luottamusmies on työntekijän turva

Jussinniemi totesi Kansan Uutisille, että ongelma on se, kenen kanssa työnantaja sopii, kun sovitaan paikallisesti.

– Luottamusmiehen asema on tähän asti tullut yleissitovista työehtosopimuksista. Nyt on selvä halu päästä luottamusmiehen ohi sanelemaan sopimuksia paikallisesti, hän sanoo.

– Tähän asti luottamusmiehellä on aina ollut tukenaan ammattiosaston ja liiton neuvottelujärjestelmä. Yleissitovien sopimusten pohjana on ollut lainsäädäntö ja yleissitova sopimus, jonka pohjalta luottamusmies on voinut tehdä paikallisia sopimuksia.

– Nyt työnantajapuolella halutaan luottamusmies semmoiseen asemaan, että hän on yksin valtavaa koneistoa vastaan, kun ei ole enää yleissitovaa sopimusta ja järjestelmää takana.

Jussinniemi toteaa, että luottamusmiehet ovat sekalainen seurakunta.

– Nyt he kuitenkin ovat tietoisia siitä, mitä laki ja työehtosopimukset takaavat, koska voivat käydä liiton koulutukset ja lisäksi perehtyä ennakkotapauksiin.

Jussinniemi muistuttaa siitä, että kukaan muu kuin luottamusmies ei välttämättä puolusta työpaikalla työntekijän oikeuksia.

– Eivät muut pysty siihen, kun ei ole asioiden tuntemusta, hän sanoo.

– Tietoa siitä, mitä työsopimuslaki sanoo ja miten sitä tulkitaan, mitä työaikalaki sanoo ja miten tulkitaan, mitä vuosilomalaki sanoo ja miten sitä tulkitaan. Ja miten työehtosopimusta tulkitaan.

– Jos ei olisi luottamusmiehiä, työntekijät olisivat yksin eikä olisi oikeusturvaa. Keneltä kysyä, onko palkka laskettu oikein, onko lisät oikein.