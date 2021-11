Vasemmisto saa Ruotsissa demareita paremmat pisteet – ”Kansalaisten mielestä Vänsterpartiet on politiikkansa puolesta normaalimpi”, sanoo puoluesihteeri KU:n haastattelussa

Ruotsin vasemmistopuolue on viimeisten 10 vuoden ajan kasvattanut sekä jäsenmääräänsä että paikkamääräänsä valtiopäivillä. Puoluesihteeri Aron Etzlerin mukaan puolueessa seurataan tarkasti Vasemmistoliiton politiikkaa Marinin hallituksessa.

Ruotsin vasemmistopuolueen puoluesihteerin Aron Etzlerin hymy on herkässä, vaikka maan poliittinen tilanne on kiristynyt äärimmilleen. KU haastatteli Etzleriä Tukholmassa marraskuussa keskellä Ruotsin hallitusneuvotteluita.

Neuvottelujen seurauksena Ruotsiin nimitettiin maan ensimmäinen naispääministeri, sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson. Hän kuitenkin erosi virastaan vain seitsemän ja puoli tuntia virkaan astumisensa jälkeen. Vasemmistopuolue oli ratkaisevassa asemassa hallitussovun lopullisen syntymisen kanssa, kun se antoi Anderssonin hallitukselle tukensa saatuaan hallitusohjelmaan kirjauksen eläkkeiden korotuksista.

Aron Etzler kertoo, että hän on tehnyt pitkään töitä puolueensa vaikutusvallan kasvattamisen eteen. Jos pelkästään numeroita katsoo, Etzlerillä on syytä olla tyytyväinen työhönsä:

”Kenties ensimmäistä kertaa historiassa kansalaisten mielestä Vänsterpartiet on politiikkansa puolesta normaalimpi puolue kuin sosiaalidemokraatit”

Kun Etzler aloitti puoluesihteerinä vuonna 2012, Vänsterpartietin jäsenmäärä oli 11 000 jäsenen tienoilla. Tänä vuonna jäseniä on noin 28 000. Puolueen paikkamäärä valtiopäivillä on noussut 27 paikkaan, kun vielä 2014 Vänsterpartietilla oli 19 paikkaa. Puolue on saanut lähes 200 000 uutta äänestäjää vuoden 2010 jälkeen.

Enemmän lagom kuin demarit



Puoluesihteeri Etzler kertoo Ruotsissa tehdyistä kyselytutkimuksista, missä kansalaisilta kysytään heidän mielipiteitään puolueista.

ILMOITUS

–Kansalaisilta on kysytty, ovatko ruotsalaiset puolueet liian vasemmalla, liian oikealla vai lagom, siellä missä pitääkin, Etzler kertoo.

–29 prosenttia ruotsalaisista ajattelee meidän olevan lagom, juuri sopivia. Vertailun vuoksi 26 prosenttia kyselyyn osallistuneista oli sitä mieltä, että sosiaalidemokraatit ovat lagom. Kenties ensimmäistä kertaa historiassa kansalaisten mielestä Vänsterpartiet on politiikkansa puolesta normaalimpi puolue kuin sosiaalidemokraatit, Etzler huomauttaa.

Etzler pitää tulosta hyvänä merkkinä, ja syyksi hän sanoo Ruotsin sosiaalidemokraattien oikeistolaiset linjanvedot, joita Etzler kuvailee ”macronilaisiksi” Ranskan markkinaliberaalin presidentti Emmanuel Macronin mukaan.

–Eivät Ruotsin demarit ole tietenkään oikeistolaisia puoluekokouspuheissaan, vaan yhteistyössään Ruotsin keskustapuolueen kanssa, Etzler sanoo.

–Tätä testataan nyt silmiemme edessä: Mitä se puolue oikeasti tahtoo saada aikaan? Puoluekokouksissa ja vaalipuheissa voi sanoa mitä tahansa, mutta ainoa kiinnostava asia on se, mitä poliitikot tekevät sen jälkeen, kun heidät on äänestetty valtaan.

Pohjoismaista yhteistyötä



Aron Etzler kehuu vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostarin ja Suomen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin yhteistyötä erinomaiseksi.

–Puolueidemme yhteistyö kanssa on hyvää. Vasemmistoliiton toiminta inspiroi meitä, ja seuraamme mielenkiinnolla myös politiikkaanne hallituksessa.

Etzler kuvailee Suomen koulutusjärjestelmää ruotsalaisen vasemmiston ”pohjantähdeksi”, jota seurataan. Hän kertoo puolueensa ottavan esimerkkiä suomalaisen vasemmiston koulutuspoliittisista linjauksista ja pitävän tiukasti kiinni sitoumuksesta julkiseen ja maksuttomaan koulutusjärjestelmään.

Etzler näkee Suomen ja Ruotsin vasemmistopuolueiden päivänpoliittiset tilanteet toistensa vastakohtina.

–Vasemmistoliitolla näyttää olevan toimiva suhde kohtalaisen edistyksellisen sosiaalidemokraattisen pääministerin kanssa, Etzler kuvailee. Hänen mukaansa tilanne on Ruotsissa täysin päinvastainen.

–Meille taas on pitkään näytetty ovea hallitusyhteistyöhön tähtäävistä neuvotteluista. Nyt meidän on kamppailtava oikeudestamme neuvotella hallituksen kanssa, Etzler kertoo ja jatkaa, että pitäisi mennä aikaan ennen vuotta 1966 löytääkseen Suomen vasemmiston historiasta tilanteen, joka vastaisi Ruotsin vasemmistopuolueen ja sosiaalidemokraattien suhdetta.

Kohti vaalivoittoa syksyllä 2022



Puoluesihteeri Etzler kertoo, että kaikki Vänsterpartietissa odottavat puolueen voittavan syksyllä 2022 järjestettävissä valtiopäivävaaleissa.

–Tämän syksyn neuvottelut maan hallituksesta, budjetista ja pääministeristä vaikuttavat ensi syksyyn, sillä ne määrittelevät, millaista politiikkaa seuraava hallitus tulee tekemään, ja mistä lähtökohdista puolueet lähtevät vaalikamppailuun.

Vänsterpartiet on pärjännyt hyvin mielipidekyselyissä, ja puolueen kannatus kävi kesällä jopa 13 prosentissa. Nyt vasemmistopuolueen kannatus on vakiintunut noin 10 prosentin tienoille.

Etzler huomauttaa, että myös mielikuva puolueesta on muuttunut vahvemmaksi ja puoluejohtaja Dadgostarin imago on hyvä kansalaisten keskuudessa.

–Ennen meidän piti aina kamppailla saadaksemme [aikaisemman puoluejohtajan] Jonas Sjöstedtin televisioon, ja ajattelimme että meidän pitäisi muuttaa jotakin pärjätäksemme.

–Nyt olemme kasvaneet melkein 10 vuotta yhteen menoon, ja se on puolueellemme hyvä tilanne.