Lehtikuva/Kalle Parkkinen

Rokotuskeskustelussa se on saatu nähdä, että vielä on jäänteitä pakanakaudelta. Valitettavasti nämä rokotevastaiset eivät muista koulu- ja varusmiesaikaisia piikityksiä, joissa kaikki joutuvat ottamaan piikin, ja se myös otettiin. Rokotus on nykyään niin kivuton toimenpide, että se ei voi olla esteenä.

Rokotuksen merkityksen ymmärtää kotitalousjärjelläkin kun muistamme, että meillä oli taannoin vielä kulkutauti- ja tubisairaaloita, jotka nyt on lopetettu. Kansanterveyden hoito ja ennakointi on kehittynyt, sitä tuskin kukaan kiistää, ja rokotukset ovat hyvää ennakointia.

Esko Järvenpää

Jämsä