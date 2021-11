Lehtikuva/Mikko Stig

Tänään raportoitiin 1 344 uutta koronatartuntaa. Tehohoitopaikat ovat loppumassa.

Useampikin henkilö on tänään ehdottanut, että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd.) olisi syytä pyytää anteeksi. Kun Suomea alettiin kesän lopulla avaamaan, Kiuru esitti synkkiä ennustuksia koronatilanteesta ja sai osakseen kovaa arvostelua.

Viimeistään tänään voidaan myöntää, että Kiuru oli oikeassa. Koronatilanne on viime viikkoina pahentunut radikaalisti. Ravintoloille tulee uusia rajoituksia, joilta voi välttyä koronapassilla. Tänään raportoitiin 1 344 uutta koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on raportoitu yhteensä 13 400 koronatartuntaa, mikä on 3 700 enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Itsenäisyyspäivän Linnan juhlat peruutettiin, samoin puolustusministerin uudenvuoden vastaanotto.

Todellinen ongelma on se, että tehohoitopaikat ovat loppumassa. Kiuru sanoi iltapäivän tiedostustilaisuudessa, että Suomessa on ollut 49 ihmistä tehohoidossa koronan vuoksi. Kun määrä ylittää 50:n rajan, leikkaustoimintaa ajetaan radikaalisti alas. Marginaalia on siis enää yksi tehohoitopaikka. Yksi tehohoitopaikka vaatii pahimmillaan neljän–viiden leikkauksen perumista.

– Eikä meillä ole takeita, että tulemme saamaan tarpeeksi hoitajia teholle töihin, jos perustamme oman strategiamme siihen, että määrättömästi epidemia voi paisua ja toimenpiteisiin ei ryhdytä ajoissa, Kiuru sanoi ja jatkoi, että yhtään positiivista uutista ei ole jaettavissa tilanteesta.

Kiuru ”veitsenterällä” elokuussa



Kiuru varoitti tilanteen pahenemisesta 22.8. Helsingin Sanomien ”veitsenterällä”-haastattelussa .

Suomea piti avata vasta kun rokotuskattavuus saavuttaa 80 prosenttia, mikä tapahtui vasta nyt marraskuussa, mutta alkusyksyllä vapauden huuma sai hallituksen muuttamaan mielensä. Nyt saa mennä, kokea ja tehdä, sanoi pääministeri Sanna Marin (sd.) 24.9. Ilta-Sanomissa . Sen hetkinen arvio oli, että 80 prosentin rokotuskattavuus oli noin kahden viikon päässä.

– Jos suomalaiset eivät enää laajasti sitoudu yhteisiin koronatoimiin, me ajaudumme hallitsemattomaan epidemiaan, Kiuru varoitti kuukautta aiemmin.

– Avaamisen uhka on se, että jos tätä neljättä aaltoa ei saada hallintaan, tarvitsemme entistä korkeamman rokotuskattavuuden yhteiskunnan pitämiseksi auki. Nyt näyttää siltä, että yli 85 prosentin rokotuskattavuus on hyvin vaikea saavuttaa. Tämä uhka on todellinen, Kiuru jatkoi.

Haluttiin teeskennellä epidemian olevan ohi



Miksi sitten ”haluttiin teeskennellä epidemia olevan ohi”, kuten evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo asian ilmaisee Tiede-lehden blogissaantänään?

Hänen mukaansa tilanne hämmentävää, koska kehitys oli täysin odotusten mukaista.

”Tiesimme jo viimeistään elokuussa, että 80% prosentin rokotuskattavuus ei riitä pitämään epidemiaa kurissa ja sairaalarasitusta rajallisena, eikä rajoituksia voida nopeasti poistaa. Silti tämä tieto ohitettiin.”

Aivelo luettelee suuren joukon ”soololauluja”, joilla keskustelu ”paluusta normaaliin” käynnistyi jo kesällä. Mediakin intoutui siihen mukaan. Kiuru oli ainoa, joka ei kuoroon yhtynyt missään vaiheessa.

”Hassuinta tässä kaikessa oli, että keskustelusta puuttui kokonaan tutkimukseen perustuva tieto”, Aivelo kirjoittaa.

Kesällä tehtyjen skenaarioiden sanoma oli aika selkeä: 80 prosentin rokotuskattavuudella ei vielä pystytä pitämään sairaanhoidon taakkaa riittävän matalalla ja että rajoituksia pitää purkaa varoen ja vähän kerrallaan.

Rajoituksia purettiin, ”vaikka tiesimme, että täällä se korona leviää ja tällä rokotuskattavuudella on vain ajan kysymys, jolloin sairaalat täyttyvät. Kun sairaalat täyttyvät, pitää taas uusia rajoituksia ottaa käyttöön. Päätimme vain sulkea silmät todellisuudelta”.

Nykyistä tilannetta Aivelo ei pidä kovin masentavana, koska rokotuskattavuus on korkea, ja kuolleisuus, sairastavuus ja leviäminen ovat nyt matalammalla tasolla.

Jatkosta hän ehdottaa, että ”ehkäpä voisimme myös palata taas tietoperustaiseen toimintaan koronapandemian hallinnassa”.

Sitä odotellessa on syytä kuunnella Krista Kiurua taas tarkalla korvalla.