Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ammattiliitto syyttää yhtiön johtoa haluttomuudesta lopettaa kaupunkilaisten arkeen vaikuttavaa lakkoa.

Ammattiliitto JHL:n mukaan Turun kaupungin omistama Arkea Oy ei tosissaan hae ratkaisua yhtiön työehtokiistassa. Liitto ei ole saanut kutsua neuvotteluihin, joissa työehdoista voidaan sopia.

JHL jatkaa toistaiseksi lakkoaan, joka näkyy esimerkiksi koulujen ja päiväkotien ruokailussa, siivoamisessa sekä kiinteistönhoidossa. Myös vahtimestaritoiminta on pysäytetty lakon vuoksi.

– Minua hämmästyttää, ettei Arkean johto ole lainkaan kiinnostunut lopettamaan kaupunkilaisten arkeen vaikuttavaa lakkoa. Olemme valmiita neuvottelemaan työehdoista nopealla aikataululla, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine korostaa.

Neuvottelutarjouksen lisäksi JHL on toistuvasti ehdottanut Arkealle säästökeinoja, jotka voidaan toteuttaa työehtosopimusta vaihtamatta. Vastauksena on totaalinen hiljaisuus.

– Liiton hallitus käsittelee tilannetta torstaina. Tässä yhteydessä JHL ratkaisee, miten asiassa edetään, jos työehtosopimusneuvotteluja ei siihen mennessä ole jatkettu ja sopimusratkaisua löydetty.

Vasemmistoliitto veisi asian valtuustoon



Arkea on vaihtamassa yli tuhat työntekijää halvempaan työehtosopimukseen. JHL:n mukaan sopimusshoppailu tiputtaisi entisestään pienipalkkaisten työntekijöiden kokonaisansioita 15–30 prosenttia tehtävistä ja työajoista riippuen.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on esittänyt asian viemistä valtuuston käsittelyyn. Kaupungin konsernijohto on antanut suunnitelmalle siunauksensa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, Turun kaupunginvaltuutettu Li Andersson kummasteli eilen vihreiden toimintaa asiassa. Vihreiden puheenjohtajasijainen Iiris Suomela linjasi muutama päivä sitten, että naisvaltaisille aloille kuuluisi suuremmat palkankorotukset kuin miesvaltaisille aloille.

Andersson kirjoitti, ettei ymmärrä alkuunkaan, miten vihreiden huoli naisten palkkakehityksestä katoaa, kun olisi aika siirtyä tekoihin matalasti palkattujen naisvaltaisten alojen kohdalla.

Kirjoituksessaan Andersson viittasi juuri Arkea-kiistaan.

”Minusta on käsittämätön ristiriita, että vihreät vaativat julkisuudessa naisvaltaisille aloille palkankorotuksia, kun sama puolue on kunnissa tekemässä päätöksiä, joilla lasketaan suoraan jo valmiiksi hyvin matalasti palkattujen työväenluokkaisten naisten ja miesten palkkoja. Asia on kaupunginhallituksessa ensi viikon maanantaina, joten vihreät ehtivät vielä tarkistamaan kantaansa.”

Andersson toivoi vihreiden johdolta tukea oman puolueensa kannan kääntämiseksi Turussa.

”Sanat ja teot on vielä mahdollista asettaa vastaamaan toisiaan.”