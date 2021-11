Lehtikuva/Emmi Korhonen

Helsingin kaupunginvaltuustossa tehtiin keskiviikkoiltana kokoaan suurempi päätös. Valtuusto hyväksyi pitkän keskustelun päätteeksi 1,6 kilometriä pitkän tunnelihankkeen äänin 48–37. Äänestyksessä ratkaisijan rooliin nousi sosiaalidemokraattien ryhmä, josta kahdeksan kannatti tunnelia.

Sinänsä päätös on merkittävä, koska taloudellisesti hanke on iso. Tunnelin kustannusarvio on 180 miljoonaa euroa, minkä lisäksi sen käyttökustannukset ovat joka vuosi noin kaksi miljoonaa euroa. Samoin autoilua lisäävä hanke on kaupungin ilmastostrategian näkökulmasta hyvinkin kyseenalainen.

Se ei ole enää uutinen, että Helsingin sisäinen vääntö päätyy myös valtakunnallisiin uutisiin. Mutta aiheen saama huomio oli uskomattoman suurta. Hirtehisesti voisi sanoa, että tällä kertaa suurena uutisaiheena oli sentään yli sata miljoonaa maksava hanke.

Usein suurimmat väännöt käydään täysin marginaalisista asioista, jotka kiihottavat vain äänekkäimpiä.

Apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas.) vastusti tunnelia äänekkäästi koko vasemmistoliiton valtuustoryhmän tavoin. Hän sanoi äänestyksen jälkeen, että hanke sai suuremman huomion kuin se ansaitsi.

– Tästä tuli identiteettipolitiikkaa erityisesti autoilun puolustajille, Arhinmäki tiivisti KU:lle.

Helsingissä on pitkään käyty keskustelua, kuinka autoilua on kurjistettu. Tätä on hoettu erityisesti kokoomuksen riveistä. Siksi ei ollut ihme, että kokoomus piti tunnelista niin kovaa meteliä.

Arhinmäki huomautti, että liikenteen sujuvuuden kannalta tunneli ei ole kovin merkittävä. Siksi hän nostikin hankkeen 180 miljoonan euron kustannusarvion esiin.

– On toki taloudellisesti massiivinen hanke ja siksi älytön.

Nyt päätös on tehty, ja positiivisinta siinä on se, että massiiviset mittasuhteet saanut keskustelu ehkä loppuu. Pääkaupungissa on paljon suurempia huolenaiheita kuten eriytyminen.