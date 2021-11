Lehtikuva/Wojtek Radwanski

”Perussuomalaisten kylmäkiskoisuus turvapaikanhakijoita kohtaan ei yllätä.”

Viime viikolla Puolassa käynyt vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo toteaa sekä Puolan johtajien että Suomen opposition pelaavan Valko-Venäjän itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukašenkan peliä tämän omilla säännöillä.

Saramo pitää vasemmistoliiton ryhmäpuheen eduskunnassa, jossa käydään keskustelua opposition välikysymyksestä hallitukselle. Valko-Venäjän hybridivaikuttamista koskeva välikysymys keskittyy vaatimuksiin turvapaikanhaun keskeyttämisestä hybridivaikuttamistilanteessa.

Vasemmistoliiton mukaan Suomella on keinot vastata hybridivaikuttamiseen ilman, että ihmisoikeuksista lähdetään tinkimään.

– Hyvä oppositio: Suomi on varautunut hybridivaikuttamiseen ja pystyy toimimaan myös vaikeassa tilanteessa. Meidän voimamme on juuri siinä, että pidämme arvoistamme, laeistamme ja sopimuksistamme kiinni, emmekä itse vajoa niitä halveksuvien tasolle. Jos näin tekisimme, olisi hybridivaikuttaminen onnistunut ja me hävinneet pelin.

Valko-Venäjän painostustoiminta muuttoliikettä hyväksi käyttäen ja siirtolaisten välineellistäminen poliittisiin tarkoitusperiin on Saramon mukaan yksiselitteisesti tuomittavaa. Toimet on suunnattu EU:ta vastaan tarkoituksena haastaa perusarvojamme ja aiheuttaa epävakautta EU:n sisällä.

ILMOITUS

Arvostelua Saramolta saa myös Puola ja sitä johtava oikeisto, joka on jo valmiiksi tukkanuottasilla EU:n kanssa oikeusvaltiovaatimuksista. Ulkopuolinen vihollinen tuli sille kuin tilauksesta hallituksen taistellessa enemmistönsä puolesta ja EU:n oikeusvaltiovaatimuksia vastaan.

Saramon mukaan Puolan rajalla ei ole ollut mitään todellista kriisiä. Espanjaan, Italiaan ja jopa pienelle Kyprokselle, on tänäkin vuonna pyrkinyt isompi joukko ihmisiä.

Asian tyylikkään hoitamisen sijaan Puola on itse ylläpitänyt kriisiä ja estänyt toimittajia sekä avustusjärjestöjä pääsemästä rajalle. Ihmisten on annettu kuolla kylmään ja nälkään. Uhreja ovat rajalle jätetyt perheet lapsineen, joita täälläkin oppositio keskittyy demonisoimaan diktaattori Lukashenkan toimiin keskittymisen sijaan.

Oppositio panikoi kovassa paikassa



Saramon mukaan uhreja Puolan ja Valko-Venäjän rajalla ovat rajalle jätetyt perheet lapsineen, joita kokoomus ja perussuomalaiset keskittyvät demonisoimaan diktaattori Lukašenkan toimiin keskittymisen sijaan.

– Perussuomalaisten kylmäkiskoisuus turvapaikanhakijoita kohtaan ei yllätä mutta kokoomuksesta luulisi löytyvän vielä edes hieman selkärankaa ihmisoikeuksien puolustamiselle.

Saramo arvosteli opposition panikoivan kovan paikan edessä. Tällaiset välikysymykset voi hänen mukaansa nähdä epäsuorasti Lukašenkan tukemisena. Tilannetta ne eivät paranna.

– Erityisesti kummastuttaa se, miten kokoomus on pelaamassa Lukašenkan ja EU-vastaisten voimien pussiin. Painostukseen vastataan, mutta turvapaikkaoikeus on tästä erillinen kysymys. Sen ytimessä on suojelua hakevien tilanteen yksilöllinen arviointi ja varmistuminen siitä, että ketään ei palauteta epäinhimillisen kohtelun vaaraan.

Euroopan oltava johdonmukainen



Sen sijaan että Eurooppa tekee itse itsestään heikon, sen pitää Saramon mukaan olla johdonmukainen ja siten näyttää vahvuutensa.

– Kansainvälisistä sopimuksista on pidettävä kiinni ja näytettävä ettei meitä kannata alkaa kiristää. Itsevaltaisia johtajia kohtaan on käytettävä kovempia otteita, sen sijaan, että käytetään kovia otteita heidän viattomia uhrejaan vastaan.

Nykyistä kriisiä Saramo kutsui populistisen politiikan kriisiksi. Hänen mukaansa on tietysti varauduttava kasvaviin haasteisiin tulevaisuudessa.

– Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden tuhoaminen voivat pakottaa suuriakin ihmisjoukkoja hakemaan apua viime vuosien sotien tavoin. Tätä uhkaa torjutaan tehokkaimmin sekä ilmastotoimilla, kehitysavulla että oikeudenmukaisemmalla kauppapolitiikalla.

Panikoimisella ja pelonlietsomisella tehdään vain omia maaleja, Saramo sanoo.

Juttua muokattu kauttaaltaan kello 14.23.