Vimmainen kerronta ja loputon yllätyksellisyys nostavat esikoisdekkaristin kerralla tähtiluokkaan.

Suomalaisen dekkarin vuosi 2021 on ollut kaikkien aikojen kovin jo ennen tätä teosta, ja nyt kirsikaksi kakun päälle nousee Joona Keskitalon esikoinen Tottelemattomat. Huumekaupan ilmiöistä kymmenkunta vuotta sitten kertova jännäri ylittää taidokkuudellaan käsityskyvyn. Keskitalo välttää kaiken tavanomaisuuden, kerronta on tiukkaa ja vetävää, henkilöt moniulotteisia, dialogi syöksee tulta, yllätykset seuraavat toisiaan.

Tottelemattomia ovat yläasteella tutustuneet Pete, Max, Jesse ja Jonas, jotka tekivät koululaisina laitonta bisnestä myymällä Venäjältä salakuljetettua tupakkaa.

Aikuisina tiet ovat vieneet eri suuntiin, mutta nyt porukka kootaan uudelleen yhteen. Internetin pimeän puolen kauppapaikka Silkkitie mahdollistaa uudenlaisen huumekaupan, jolla liiketoimissaan vaikeuksissa olevat Pete ja Max saisivat taloutensa kuntoon. Avuksi on kuitenkin houkuteltava vastahakoiset bittinikkari Jesse ja lakimies Jonas, joiden elämä on periaatteessa kunnossa.

Tottelemattomat näyttää aluksi ainakin osittain veijariromaanilta. 2010-luvun alussa tapahtuvaa huumekauppaa ryyditetään markkinoinnilla ja brändäyksellä, johon liittyy jopa hyväntekeväisyys. Uusi nopeasti arvoaan nostava virtuaalivaluutta Bitcoin tarjoaa tilaisuuden rikastumiseen kuin itsestään. Rahanpesu hoidetaan oman nettikasinon kautta.

Se on kuitenkin vasta alkua. Meno muuttuu kovemmaksi ja julmemmaksi, kun nelikko solmii suhteet Venäjän mafiaan ja joutuu samaan aikaan rikollisjengiä johtavan Stefun ja korruptoituneen huumepoliisi Arin tähtäimeen. Kyllä, Jari Aarnion varjo on pitkä uusissa suomalaisissa huumedekkareissa. Keskitalo mukailee mallikkaasti tämän tynnyrijutun tapahtumia romaanissaan.

Tottelemattomat on tarinaltaan omaperäinen, mutta kovimpaan laatuluokkaan sen nostaa Joona Keskitalon vimmainen kerronta. Näkökulmahenkilöt kertovat tapahtumista vuorollaan ja aina välissä Pete kertoo tarinaa toimittajalle vuonna 2021. Jännite on hirmuinen ja pakottaa lukemaan tarinaa eteenpäin, koska yhtään ei voi tietää, millaisen käänteen Keskitalo on seuraavaksi keksinyt.

Ahneuden voima, joka saa ihmisen ylittämään kaikki rajat, huumeisen elämän kurjuus, ammattirikollisten näennäisen liittolaisuuden taakse kätkeytyvä petollisuus. Siinä joitakin Tottelemattomien teemoja.

Joona Keskitalo nousee kertaheitolla suomalaisen rikoskirjallisuuden tähtikaartiin ja uudistaa perinteisen poliisi-vetoisen huumedekkarin 2020-luvulle. Ensi syksynä ilmestyvää jatkoa jää odottamaan nälkäisenä.

Tottelemattomat heittää kovan haasteen tähän asti vuoden parhaana esikoisdekkarina pitämälleni Anu Ojalan Jääsilkkitielle, joka sekin sijoittuu huumekaupan maailmaan. Aika lähellä on, että Tottelemattomat on koko vuoden paras Suomessa julkaistu dekkari – siis käännöskirjat mukaan lukien.

Joona Keskitalo: Tottelemattomat. 378 sivua, Bazar.