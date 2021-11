Antti Yrjönen

Paikalliset perussuomalaispoliitikot saavat levittää koronadenialismia ja valheita rokotuksista somessa ilman, että johto puuttuu asiaan, koska Riikka Purra pelkää, että osa kannattajista loikkaa Ano Turtiaisen joukkoihin, Dmitry Gorbunov toteaa kolumnissaan.

Jos nyt avaat sosiaalisen median, niin saat kuvan, että suomalainen äärioikeisto ja oikeistopopulistit vastustavat koronarajoituksia ja kovia toimia. Ja näin onkin. Perussuomalaiset, Valta Kuuluu Kansalle -puolue ja ulkoparlamentaarinen äärioikeisto ovat kaikki vastustamassa koronarajoituksia ja koronapassia. Mutta onko näin ollut koko koronakriisin ajan?

Kun korona iski Suomeen, jokainen oli aluksi vähän hukassa. Kukaan ei tiennyt, miten pitäisi toimia, ja valtiot kirjaimellisesti harrastivat piratismia ja kaappasivat toisten valtioiden maskikuljetuksia. Ja heti alussa äärioikeiston rivit menivät rikki. Osa oli jo alussa sitä mieltä, että koronarajoitukset ja jopa koko tauti on ”globaali kusetus”, mutta toiset sen sijaan kannattivat rajoituksia. Perussuomalaiset olivat heti tiukempien rajoitusten kannalla.

Otetaan perussuomalaiset ensin. Kun Suomen hallitus alkoi koronapandemian alussa miettiä rajoituksia, perussuomalaiset olivat sitä mieltä, että asiaa hoidetaan liian hitaasti. Perussuomalaiset muistuttivat pitkään hallitusta siitä, että kansanedustaja Arja Juvonen oli vaatinut siltä nopeampia ja kovempia toimia. Vuoden 2020 huhtikuussa Ville Tavio vaati Etelä-Suomen Sanomissa hallitukselta kattavampia toimia ja kirjoitti, että perussuomalaiset olisi kannattanut rajoitusta, jossa ainoastaan apteekissa ja kaupassa käynti olisi sallittu. Tavio oli myös sitä mieltä, että Uudenmaan sulku oli purettu ennenaikaisesti. Myös vielä silloin perussuomalaisten riveissä vaikuttanut Ano Turtiainen kertoi vappupuheessaan, että rajoitusten purku oli ennenaikaista.

Perussuomalaisten täyskäännös ei ole tapahtunut siksi, että tiede olisi tuottanut meille uutta tietoa, vaan sen takia, että kenttäväki on vaatinut muutosta. Gallupit ovat näyttäneet, että juuri perussuomalaisten kannattajat ovat erityisen rokotekriittisiä ja muutenkin kriittisiä koronarajoituksia kohtaan. ”Koronakriittinen” Ossi Tiihonen sai 14 prosenttia perussuomalaisten puheenjohtajavaalin äänistä. Eli voidaan sanoa, että koronadenialistinen siipi on todella voimakas perussuomalaisissa. Paikalliset perussuomalaispoliitikot ja aktiivit saavat vapaasti levittää koronadenialismia ja valheita rokotuksista somessa ilman, että johto puuttuu asiaan. Syy tähän on Purran pelko, että osa kannattajista loikkaa Ano Turtiaisen uuteen Valta Kuulu Kansalle -puolueeseen. Tuleva koronatalvi näyttää, miten hyvin PS:n johto tulee onnistumaan tässä trapetsilla taiteilussa.

Ulkoparlamentaarinen äärioikeisto sen sijaan kannatti koronarajoituksia keväällä 2020 aivan eri syystä. He kokivat, että kovat rajoitukset voivat lisätä kansallismielisyyden suosioita. Tämä ei ollut vain heidän mielikuvitustaan. Monissa pääkirjoituksissa kirjoitettiin, miten korona on TUHOAMASSA globalismin. Äärioikeistolaiset aktiivit olivat iloisia, kun valtiot laittoivat rajojaan kiinni. Valtiot eivät enää auttaneet toisiaan, eivätkä esimerkiksi italialaiset saaneet apua EU:lta. Huolta ei siis kannettu viruksesta ja sen vaikutuksesta terveyteen, vaan iloittiin vaikutuksista yhteiskuntaan ja ihmisten ajatteluun. Äärioikeistolaiset kokivat, että impivaaralaisuus oli tekemässä comebackia.

ILMOITUS

Kansallissosialistit eli natsit iloitsivat, kun jotkin ekonomistit ennustivat talouden romahdusta. Suomessa kansallissosialistit ovat omaksuneet akselerationistisen teorian, jonka mukaan yhteiskunnan pitäisi ensin romahtaa, ennen kuin äärioikeistolaiset voivat saada vallan. Teorian mukaan romahdusta pitäisi itse kiihdyttää erilaisella keinolla, kuten terrorismilla. Koronaviruksen aiheuttama maailmantalouden romahdus olisi palvellut samaa asiaa.

Äärioikeistolaisten mielipide kääntyi nopeasti, kun huomattiin, että maailma ei ole perinpohjaisesti muutamassa. Rokotukset aloitettiin, rajat avattiin ja EU ajoi läpi elpymispaketin. Muutos, joka ei tullut, pakotti äärioikeistolaiset lopullisesti koronadenialistien leiriin.

Yksi korona-ajan tuotos on perussuomalaisista eronneen kansanedustaja Ano Turtiaisen perustama Valta Kuulu Kansalle -puolue (VKK), josta media ei juuri kirjoittele. Vaikka puolueen poliittinen vaikutusvalta on olematon, sillä on iso vaikutus Suomen koronadenialistiseen liikkeeseen ja myös perussuomalaisten koronalinjaan. VKK on tällä hetkellä ainoa eduskuntapuolue, joka on avoimesti koronadenialistinen, ja se kuuluu ja näkyy erityisesti sosiaalisessa mediassa. Useat perussuomalaiset valtuutetut ovat jo loikanneet puolueeseen ja veikkaan, että lisää on tulossa. VKK:n suuri onnistuminen on ollut sen, että puolue on onnistunut murtamaan perussuomalaisten monopolin ”foliohattuporukoissa”. Ennen VKK:ta perussuomalaisten ei tarvinnut laittaa niin paljon energiaa koronadenialisteihin, koska he olisivat äänestäneet perussuomalaisia joka tapauksessa, kun parempaakaan vaihtoehtoa ei ollut. Turtiainen on nyt vaihtoehto ja perussuomalaiset joutuvat reagoimaan. Tästä syystä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko kävi puhumassa koronadenialistien mielenosoituksessa ja tästä syystä perussuomalaisten rivijäsenillä ja valtuutetuilla on vapaat kädet levittää koronadenialismia sosiaalisessa mediassa.

Koronavuosi 2021 on vuosi, jona suomalaiset oikeistoradikaalit ja äärioikeistolaiset ottivat käyttöönsä samat argumentit ja kannat kuin heidän aateveljensä ulkomailla. Kaikkien maiden äärioikeistolaiset, yhtykää!