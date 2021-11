Lehtikuva/Jussi Nukari

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto tulee kokouksessaan hyväksymään puolueen sotevaaliohjelman.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson vastasi sunnuntaina valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) kommentteihin. Andersson piti sunnuntaina linjapuheen vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä.

Saarikko moitti lauantaina omassa puheessaan etenkin hallituksen vasemmistopuolueita. Saarikko lausui, että ”maatamme johtaa nyt sukupolvi, jonka aikuiselämän aikana raha on ollut halpaa alhaisen korkotason takia.”

– Mutta tämä meidän sukupolvi on myös se, joka vietti oman lapsuutensa ja nuoruutensa keskellä 90-luvun lamaa. Tämä on se sukupolvi, joka on nähnyt miten leikkauspäätökset vaikuttavat perheiden arkeen.

– Tämä sukupolvi tietää, miten kauaskantoisia vaikutuksia yhtäältä panostuksilla ja toisaalta leikkauksilla on ihmisten elämälle. Tämä sama sukupolvi on kasvanut aikuiseksi, siirtynyt työelämään ja opiskelemaan niinä aikoina, kun maailmaa on kohdannut maailmanlaajuinen finanssikriisi, Andersson sanoi.

Andersson huomautti, että sinä aikana kun hän on ollut poliittisesti aktiivinen, on valtiontaloutta koko ajan leikattu, sopeutettu ja tasapainotettu.

ILMOITUS

– Joka vuosi on kerrottu miten ei ole varaa, miten on pakko leikata ja säästää, ei missään nimessä törsätty menemään ”halvalla rahalla”.

Andersson tiivisti, että leikkaamalla ei taloutta ole onnistuttu tasapainottamaan.

– Erityisen menestyksekkääksi tätä oikeistohallitusten jatkuvaa sopeuttamista ei voi kuvailla, sillä edellinen kerta tässä maassa valtio on tehnyt ylijäämää juuri vuonna 2008. Säästöt ovat siis tukahduttaneet kasvua.

Päätösten pitkät jäljet

Anderssonin mukaan hallituksen ensi keväänä tekemät päätökset tulevat määrittelemään, miltä lapsuuttaan ja nuoruuttaan nyt viettävien elämä näyttää kymmenen vuoden kuluttua. Koronan aiheuttama terveyskriisi ei ole ohi, viesti kuului.

– Joka kerta kun vierailen koulussa tai juttelen nuorisotyötä tekevien ammattilaisten kanssa, he toistavat samaa viestiä. Se on viesti huolesta. On paljon nuoria, jotka eivät ole löytäneet kunnolla tietään takaisin kouluun. On ykkös- ja kakkosluokkalaisia, joita koulussa kutsutaan koronalaisiksi, koska he missasivat oman esiopetusvuotensa lähes kokonaan. Se näkyy.

Tämän ymmärtämistä Andersson toivoi myös muilta hallituspuolueilta. Hallituksen ensi keväänä tekemillä rahoituspäätöksillä on kauaskantoiset seuraukset.

– Kriisin keskellä tehdyt määräaikaiset panostukset loppuvat ensi vuoteen. Vastuu lastemme ja nuortemme tulevaisuudesta ei voi olla yksin vasemmistoliiton tai opetusministerin kannettavana. Hallitus, joka on sitoutunut tekemään lapsimyönteistä politiikkaa, ei voi pettää lupauksiansa tämän maan lapsille, Andersson sanoi.

Andersson käsitteli puheessaan myös tammikuussa pidettäviä sotevaaleja. Hän sanoi palveluiden toimivuuden olevan elämän ja kuoleman kysymys yhteiskunnassa kaikkein hauraimmassa asemassa oleville: päihdepalveluita, lastensuojelua, asumisneuvonta ja mielenterveyspalveluita tarvitseville. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat Anderssonin mukaan monin paikoin kriisiytymässä.

– Väärät valinnat tulevat kalliiksi ihmisille ja yhteiskunnalle. Vasemmisto katsoo inhimillisen tarpeen, hoidon sekä kustannusten kokonaisuutta, ei vain kustannuksia. Siksi olemme uskottavin hyvinvointipuolue Suomessa

Anderssonin mukaan osaava, terve ja tasa-arvoinen kansa on myös hyvinvoivan talouden vankin perusta.

– Olemme hallitusvastuussa osoittaneet, mistä meidän politiikassamme on kyse: tasa-arvosta, vastuunkannosta ihmisistä ja ympäristöstä sekä oikeudenmukaisuudesta.