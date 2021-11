Antti Yrjönen

Vasemmiston ministeri kertasi keinoja, joilla poistaa köyhyyttä.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) sanoo vasemmistoliiton edellyttävän, että ulosotossa olevien asemaa helpotetaan hallitusohjelman mukaisesti. Hän arvioi, että ulosottouudistus on hallituskauden tärkein jäljellä oleva uudistus.

– Tällä hallituskaudella on vielä varmistettava, että hallituksen linjaama ulosoton uudistaminen saadaan tehtyä. Viime vuonna yli 500 000 suomalaista oli ulosotossa, Sarkkinen sanoi.

Hän puhui asiasta vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä lauantaina.

”Köyhyyden vähentämiseen kaivataan suunnitelmallisempaa otetta”.

– Ulosotossa oleminen on usein inhimillinen umpikuja, ja se aiheuttaa myös merkittävän kannustinloukun. Ulosoton uudistaminen on yksi tämän hallituskauden merkittävimmistä köyhyyttä vähentävistä teoista.

Riskiä poistettava

EU:ssa on asetettu tavoite vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskiä 15 miljoonalta ihmiseltä vuoteen 2030 mennessä. Myös Suomi asettaa pian oman tavoitteensa köyhyyden vähentämiseksi.

– Suomen tulee tavoitella köyhyys- tai syrjäytymisriskin poistamista vähintään 100 000 ihmiseltä, Sarkkinen sanoi.

– Köyhyyden vähentämisen tavoite ja sen toimeenpanosuunnitelma antaa meille hyvän alustan koota köyhyyttä vähentävää politiikkaa yhteen. Köyhyyden vähentämiseen kaivataan suunnitelmallisempaa otetta niin kunnissa, hyvinvointialueilla kuin valtakunnan tasollakin.

Sarkkinen muistutti siitä, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on tehnyt lukuisia toimia köyhyyden vähentämiseksi. Sosiaaliturvaetuuksia ja pieniä eläkkeitä on korotettu, sote-asiakasmaksuja sekä varhaiskasvatusmaksuja on alennettu ja subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettu. Oppivelvollisuutta on pidennetty ja toisen asteen koulutuksesta tehty maksutonta. Ylivelkaantuneiden tilannetta on helpotettu ja työllisyyspalveluja on resursoitu.