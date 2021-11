Lehtikuva/TImo Heikkala

Toimintaedellytysten vahvistaminen molemmilla sarjatasoilla parantaisi nousijoiden mahdollisuuksia ja samalla putoajien osalta negatiivinen muutos ei olisi liian suuri.

Kotimainen jalkapallokausi huipentui marraskuun alussa pelattuihin liigakarsintoihin, joissa paikasta auringossa kilvoittelivat liigassa toiseksi viimeiseksi sijoittunut AC Oulu ja Ykkösen kakkonen Rovaniemen Palloseura. Tällä kertaa nähtiin poikkeus viisivuotisessa säännössä, kun liigajoukkue suoriutui eeppiseksi muodostuneesta otteluparista voittajana. Edellisen kerran näin on tapahtunut vuonna 2016, kun Inter oli TPS:ää parempi turkulaisten välienselvittelyssä.

Otteluparin yhteydessä jalkapalloväen keskuudessa käytiin keskustelua liigapaikan rahallisesta arvosta, joka on ollut viime vuosina nousemaan päin kasvaneiden TV-rahojen sekä Uefan uuden kilpailun, Konferenssiliigan mukanaan tuomien uusien solidaarisuusrahojen myötä. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan suurten sarjojen ja futismaiden maksamaa tukea pienemmille toimijoille.

AC Oulun toimitusjohtaja Juho Meriläinen arvioi ennen karsintoja sanomalehti Kalevan haastattelussa liigapaikan arvon olevan noin 300 000 euroa, kun lasketaan yhteen media- ja solidaarisuusrahat sekä Veikkausliigan solmimat omat yhteistyösopimukset. Lisäeroa Ykköseen syntyy muutoksista yleisötuloissa sekä paikallisista yhteistyökumppanuuksista syntyvistä rahavirroista.

Voidaankin sanoa, että viime vuosina kuilu kahden ylimmän sarjatason välillä on revennyt takavuosia leveämmäksi. Liiga ei ole suljettu jääkiekon tapaan, joten tilanne ei ole yhtä paha kuin naapurilajissa, mutta uusia temppuja olisi kuitenkin syytä keksiä.

Julkisuudessa on puhuttu Ykkösen joukkuemäärän kasvattamisesta ja lehtitietojen mukaan Palloliitto onkin suunnittelemassa muutoksia sarjajärjestelmään.

ILMOITUS

Ykkönen on sarjana raaka. Seurojen talous on tiukalla edellä mainituista syistä. Nouseminen liigaan on hankalaa ja nykymuotoisesta sarjasta putoaa peräti kolme joukkuetta kahdestatoista. Jatkuvuuden luominen toimintaan on vaikeaa ja sen vuoksi sarjan taso heittelee rajusti.

Joukkuemäärän nostaminen esimerkiksi neljääntoista kuulostaa fiksulta ja se voisi olla alkusoittoa myös liigan laajentamiselle tulevaisuudessa järkevään kaksinkertaiseen sarjamuotoon pääsemiseksi.

Isossa kuvassa olisi viisasta yhdistää Veikkausliiga ja Ykkönen yhteiseen organisaatioon. Tällöin esimerkiksi TV-rahat voitaisiin jakaa tasaisemmin molempien sarjojen kesken Ruotsin tapaan. Tällä hetkellä kummankin sarjan mediaoikeudet ovat saman tahon eli Sanoman hallussa, joten tämä muutos olisi mahdollista toteuttaa vaikka heti.

Toimiminen yhteisen sateenvarjon alla parantaisi medianäkyvyyttä, kun sarjoja voitaisiin markkinoida yhteisillä kampanjoilla. Ykkösessä on pelannut aina seuroja myös suurista kaupungeista ja paikallista potentiaalia ei ole osattu ulosmitata maksimaalisella tavalla. Seurojen toimintaedellytysten vahvistaminen molemmilla tasoilla parantaisi nousijoiden mahdollisuuksia ja samalla myös putoajien osalta negatiivinen muutos ei olisi liian äkkijyrkkä. Seuraruumiita on suomalaisessa futiksessa nähty jo aivan tarpeeksi.

Lauantain vakiokupongilla palataan maajoukkuekierrokselta Englannin sarjojen pariin. Kohteen 1 Liverpool–Arsenal muistetaan takavuosien klassikkona, mutta nyt Arsenal on pudonnut terävimmän kärjen kyydistä. Varma ykkönen. Ideavarmaa kannattaa hakea kohteeseen 7, jossa Burnley jahtaa ensimmäistä kotivoittoaan Palacen kustannuksella.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 20.11. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 2, 2(X), 1(2), 1, X(2), 1, X(2), 1, 1(2), 1, X(2), 1.