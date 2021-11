Nyt riittää. Poliitikkojen häirintä ja vainoaminen saavutti jälleen yhden surullisen rajapyykin, kun vasemmistoliiton kansanedustajalle Suldaan Said Ahmedille lähetettiin eduskuntaan hirttosilmukalle sidottu köysi.

Jälleen kerran on hämmästeltävä, kuinka hiljaa tapauksesta on oltu. Ei niin, etteikö poliitikkoja olisi aiemmin häiritty. Tämä tuorein tapaus osoittaa, että tilanne on muuttunut ainoastaan pahemmaksi.

Verkossa tapahtuva häirintä on Suomessa hyvin yleistä – etenkin naiset ja vähemmistöjen edustajat joutuvat jatkuvasti mitä hirvittävimpien solvausten kohteeksi. Ainoa syy usein rikoslain ylittävään toimintaan on se, että naiset ja vähemmistöjen edustajat haluavat tuoda äänensä julkiseen keskusteluun ja osallistua päätöksentekoon. Se on joidenkin, ja valtaosa heistä on miehiä, mielestä peruste kohdistaa törkyä ja vihaa näihin ihmisiin.

Tästä on sentään jonkin verran puhuttu, mutta kun ottaa huomioon, kuinka moni poliitikko on nainen, on aiheen käsittely ollut naurettavan vähäistä. Ja käsi pystyyn virheen merkiksi: niin se on ollut tämänkin lehden sivuilla.

Vihapuhe on vienyt meidät tilanteeseen, jossa moni nainen ja vähemmistön edustaja pohtii pitkään, ennen kuin suostuu esimerkiksi ehdokkaaksi vaaleihin. Vasemmistossa ja vihreissä toimivat poliitikot ovat vielä vapaampaa riistaa äärioikeistolaiselle häirinnälle.

ILMOITUS

Lopulta olemme tilanteessa, jossa meillä ei ole ehdokkaina enää kuin valkoisia, yli 40-vuotiaita miehiä. Tämä voisi olla jo todellisuutta, jos todella moni nainen ja vähemmistön edustaja ei sanoisi samoin kuin Suldaan Said Ahmed: emme suostu pelkäämään.

Mutta se ei riitä. Meidän pitää pystyä turvaamaan kaikille ihmisille mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, ilman että osallistujan pitää pelätä.

Poliitikoilla on tässä suuri vastuu. Heidän käyttämänsä kieli normalisoi asioita. Mitä halventavammin joistakin puhutaan, sitä halventavammin puhutaan vielä heikommassa asemassa olevista.

On ärsyttävää, että joutuu toistamaan samoja asioita. Mutta hirvittävimmät asiat alkavat aina ensin sanoista, joista edetään tekoihin.

Nyt olisi jälleen kerran mahdollisuus kaikkien sanoa: tämän on loputtava!

Päätoimittaja